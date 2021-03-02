Відкриваймо Україну разом з Pepsi: бренд запустив акцію, яка охопила мережу

Лімітована серія Pepsi охопила Україну. А все тому, що кожен має можливість отримати пак Pepsi з дизайном свого міста. Що для цього потрібно та які призи чекають на учасників – дізнавайтесь у матеріалі.

Бренд Pepsi завжди йде в ногу з часом. Колаборації зі знаменитостями, які надихають цілі покоління, музичний фестиваль чи старт футбольного сезону – по дизайнам цього популярного напою можна визначити, якими емоціями і подіями живе суспільство. Та оновлений дизайн може ще більше надихнути українців.

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Тепер Pepsi стане близький кожному, бо він – про українські міста! Київ, Одеса, Харків, Кам'янець-Подільський, Чернівці – це добре відомі туристичні мекки. А скільки ще неперевершених локацій в Україні?

Що потрібно зробити, щоб долучитись до акції Pepsi

Впевнені, що в кожного є фото, де ви тримаєте Львівську ратушу на долоні чи пам’ятник засновникам Києва. Тепер же є можливість показати рідне місто та виграти чудові призи! Для участі в акції потрібно:

сфотографувати улюблену пам'ятку, ніби ви тримаєте її на долоні, а в іншій руці – баночка Pepsi

викладіть фото в інстаграм-сторіс або допис в інстаграмі

відзначайте сторінку @PepsiUkraine та ставте хештег #створидизайнpepsi

Призи, які чекають на переможців

Щотижня серед креативних учасників конкурсу розігруватимуть стильні футболки і світшоти.

Окрім цього, 26 березня Леонід Мартинчик, Женя Білозеров та Анна Трінчер у прямому ефірі оберуть переможця, який не тільки отримає Pepsi з дизайном свого міста, але й сертифікат на поїздку Україною від туроператора JoinUP!

Хто вже взяв участь в акції Pepsi

Десятки українців вже публікують свої фото у мережі з хештегом #створидизайнpepsi. До них долучились і знаменитості. Зокрема, актриса Дар'я Петрожицька показала засніжений Пирогів.

"Пирогів – музей просто неба. Атмосферно і казково. Як на мене, це одна з найкрутіших локацій під Києвом! А символом є саме млин, і я хочу, щоб він з'явився на новій баночці @pepsiukraine. А який символ або локацію розмістили б Ви? Беріть участь в конкурсі і отримаєте можливість виграти мерч від Pepsi, подорож по Україні, і показати своє рідне місто на лімітованому дизайні Pepsi", – написала Дар'я Петрожицька.

Долучився до акції і переможець шоу "Мастер Шеф 7" Пава (Вадим Бжезинський). Він показав у мережі фото Костелу святого Миколая, що в Кам'янському Дніпропетровської області.

"Костел святого Миколая – один з небагатьох уцілілих римсько-католицьких храмів… Напевно, для мене це найкращий зразок неоготичної архітектури в Україні. Просто дивно, що він зберігся. Костел святого Миколая в Кам'янському наразі працює. Безумовно, це місце, яке має відвідати кожен", – наголосив Вадим Бжезинський.

Приєднались до акції Pepsi й українські блогери, які залюбки поділились своїми знімками на фоні улюблених пам'яток культури.