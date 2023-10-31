10 сучасних українських фільмів, які має подивитися кожен

Українська акторка театру та кіно Ірма Вітовська поділилася списком фільмів вітчизняних режисерів, які варто переглянути кожному глядачеві. У цей перелік увійшли як документальні, так і художні фільми.

Серед них "Кіборги", "Мої думки тихі", "Памфір" та інші. Запрошуйте друзів та насолоджуйтесь сучасним українським кінематографом разом.

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10 найкращих українських фільмів сучасності

"Брама", 2017 рік

У зоні відчуження біля Чорнобильської АЕС живе старенька жінка, на ім'я Пріся (Ірма Вітовська) разом зі своєю донькою та онуком. Головна героїня їсть гриби, які можуть спричиняти галюцинації. Вона вірить у дружбу з русалками та розповідає історії про події Другої світової війни, коли вона брала участь у рятувальних акціях і врятувала близько 20 німецьких солдатів. Однак одного разу бабця Пріся отримує містичний знак, який служить їй попередженням про майбутню катастрофу.

"Брама": дивіться онлайн трейлер фільму

"Погані дороги", 2020 рік

Це історія з п'яти новел, які розповідають про життя людей, що зазнали впливу російсько-української війни. У цих розповідях розглядаються теми любові, ненависті, довіри, зради та порушення особистих меж на тлі порушення державних кордонів.

"Погані дороги": дивіться онлайн трейлер фільму

"Кіборги", 2017 рік

Цей фільм розповідає про події, які розгорнулися в Донецькому аеропорту на початку російського вторгнення в Донбас. Українські військові відстоювали свої позиції протягом 242 днів, захищаючи важливий стратегічний об'єкт. Їхні дії стали символом незламності, і українці назвали їх героями, відомими як Кіборги.

"Кіборги": дивіться онлайн трейлер фільму

"Додому", 2019 рік

Кримський татарин, на ім'я Мустафа переживає втрату свого найстаршого сина. Він переїжджає до столиці України, де його молодший син оселився після анексії Криму. Мустафа має намір повернути свого молодшого сина додому та доставити тіло старшого до Криму, де його відповідно до мусульманських традицій слід поховати на Батьківщині.

"Додому": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вулкан", 2018 рік

Молодий чоловік, на ім'я Лукас вирішує вирушити на кордон з Кримським півостровом як частина моніторингової місії ОБСЄ. Однак через незвичайні та непередбачувані обставини він опиняється в невеликому українському містечку на півдні країни. Тут Лукас зустрічає місцевого жителя, на ім'я Вова, який допомагає йому познайомитися з українською провінцією.

"Вулкан": дивіться онлайн трейлер фільму

"Стоп-Земля", 2021 рік

Історія про 16-річну одинадцятикласницю Машу, яка вчиться у столичній школі. Сюжет розвивається навколо підліткового кохання, дружби, прийняття себе та виходу із зони комфорту.

"Стоп-Земля": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мої думки тихі", 2019 рік

Молодий звукорежисер, на ім'я Вадим отримує пропозицію записати звуки тварин Закарпаття. Ця можливість відкриває перед ним шлях до Канади з "незручної України". В цьому йому допомагає мама.

"Мої думки тихі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Люксембург, Люксембург", 2022 рік

Брати-близнюки отримають звістку про те, що їхній батько, який давно пішов з родини, тяжко хворий у Люксембурзі. Вони наважуються їхати у європейську країну, аби побачити його востаннє. Та чи буде чоловік, якого вони там зустрінуть, таким же крутим татом, як вони його пам’ятають?

"Люксембург, Люксембург": дивіться онлайн трейлер фільму

"Памфір", 2022 рік

Головний персонаж, на ім'я Леонід повертається з робочої поїздки до свого рідного села на Буковині. Його рідні намагаються переконати його не повертатися на роботу, і син Леоніда випадково підпалює його документи, що спричиняє пожежу. Після того, як Леонід змушений виплатити компенсацію за завдані збитки, він згадує своє минуле, коли він був контрабандистом під прізвиськом "Памфір".

"Памфір": дивіться онлайн трейлер фільму

"Атлантида", 2019 рік

Історія відбувається у 2025-му, після закінчення війни з Росією перемогою України. Окуповані території повернено до складу держави, однак вони більше непридатні для проживання. На тлі спустошення народжується нове кохання.

"Атлантида": дивіться онлайн трейлер фільму