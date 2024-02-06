Якщо хочеться поплакати: 5 фільмів з високим рейтингом, які допоможуть вивільнити емоції

Часом, аби рухатись далі, потрібно зробити паузу та вивільнити всю напругу, яка турбує. У цьому може допомогти перегляд хорошого фільму з глибоким сенсом.

У добірці 24 Каналу дивіться фільми, які розчулять вас до сліз, приведуть до роздумів над важливими життєвими історіями та переживання емоцій разом з акторами.

Дивіться також Не "Барбі" єдиною: 10 фільмів-претендентів на Оскар, які вже можна подивитися

"Я, Деніел Блейк"

Деніел Блейк, вдівець і бездітний працівник, який недавно стикнувся з проблемами зі здоров'ям, що позбавили його можливості заробляти на життя. Він змушений звернутися за допомогою до держави та подати документи на отримання допомоги. Проте виявляється, що це не так просто зробити для літнього чоловіка.

"Я, Деніел Блейк": дивіться онлайн трейлер фільму

"Лев"

Це відверта розповідь про життя 5-річного Сари. Хлопчик із родини жебраків втрачає свого брата біля залізничної платформи й вранці опиняється у зовсім невідомому місці.

Після важких випробувань добрі люди приводять Сару до дитячого будинку, звідки його усиновлює американська пара. Проте, навіть в прекрасній родині спогади про батьківщину, де залишилися мати й сестра, залишаються в його серці.

"Лев": дивіться онлайн трейлер фільму

"Хатіко: Вірний друг"

Фільм базується на реальній історії професора Паркера та його вірного собаки. Кожен день професор подорожував поїздом, залишаючи свого пса на пероні, і після кожної зміни завжди знаходив його на тому самому місці.

Це неперевершена дружба, яка тривала до того часу, поки професора не стало, але так міцно зв'язала серце Хатіко з його господарем, що пес продовжував чекати на пероні навіть після його смерті.

"Хатіко: Вірний друг": дивіться онлайн трейлер фільму

"Паразити"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Голова сім'ї Кім давно відмовився від ідеї розпочати свій власний бізнес, його дружина покинула спортивну кар'єру, а діти не склали іспити для вступу до університету. Разом вони живуть у підвалі, заробляючи гроші, складаючи коробки для піци.

Одного разу друг запросив сина Кіма на роботу репетитором англійської мови в розкішному будинку під час його від'їзду, і всі члени сім'ї бачать це як можливість приєднатися до кращого життя.

"Паразити": дивіться онлайн трейлер фільму

"Капернаум"

Основний персонаж – 12-річний Зейн. Після того, як його сім'я змушена переїхати до Лівану через військові дії в Сирії, життя хлопчика наповнюється лише стражданнями. Злидні, жорстокі умови існування, жебракування, нелегальна праця – це лише частина випробувань, які доводиться переживати дитині, чиє серце поступово заповнюється відчуттям ненависті до світу. Попавши до в'язниці, Зейн вирішує притягнути до суду своїх батьків, які дали йому таке життя.

"Капернаум": дивіться онлайн трейлер фільму