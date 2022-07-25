Ольга Сумська назвала актора з росії, з яким спілкувалася після 24 лютого

Після повномасштабного вторгнення росії, відомі люди України намагалися донести правду до росіян і закликали виходити на мітинги. Ольга Сумська розповіла про двох людей, які їй відгукнулися, серед них актор зі серіалу "Останній москаль".

Після 24 лютого Сумська не раз пробувала достукатися до зомбованих росіян, багато з яких їй є близькими. Акторка також підтримала бойкот російської культури.

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Ольга Сумська назвала росіян, з якими спілкувалася після 24 лютого

Сумська зізналася, що вона інколи отримує повідомлення від росіян з підтримкою. Але ці люди бояться публічно висловлювати позицію. Зокрема артистка згадала про свою подругу з москви, яка через свою позицію втратила роботу.

"У мене є подруга, яка постійно телефонує... Вона в москві. Це одна людина, яка мені телефонує весь час і називає війну війною, і всім серцем з Україною. Вона зараз без роботи, і за її позицію її не запрошують нікуди. Вона дуже публічна особистість. Не можу назвати її ім'я", – сказала Сумська.

До того ж Сумська розповіла, що розуміє росіян, яким страшно говорити про свою позицію. "Це страшно. Жодна людина не зателефонувала, хіба що написала одна", – сказала вона.

Це Ігор Скрипко, наш "Останній москаль" – серіал, у якому він знімався і, власне, грав москаля. Ось він пише. Ой, це така інформація... Я просто розумію, що всі ризикують. Той режим, у якому вони зараз перебувають, – це божевілля. За будь-яке слово, прояв позиції буде дуже жорстке покарання. Телефонують та коментують ті, які виїхали з країни,

– прокоментувала вона.

Нагадаємо, в інтерв’ю FreeDom Сумська також розповіла, що зневажає Таїсію Повалій, яка виступала в кремлі, а тепер поїхала в білорусь, де виступила на "Слов'янському базарі". Актриса заявила, що її колега перейшла межу.