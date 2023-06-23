Упродовж останніх днів кінотеатри "Жовтень" та KINO42 отримали численні погрози на свою адресу через проведення першого в Україні ЛГБТКІА+ кінофестивалю SUNNY BUNNY. Він триватиме з 22 по 28 червня.

У кінотеатрі "Жовтень" повідомляють, що в соціальних мережах поширюються заклики до насильства та навіть спалення кінотеатрів через їхню програмну політику. Керівництво закликало правоохоронні органи столиці забезпечити громадський порядок у місцях проведення кінофестивалю та не ігнорувати погрози зловмисників.

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Українські кінотеатри отримують погрози через проведення першого в Україні ЛГБТ-кінофестивалю

Наші кінотеатри – одні з останніх фестивальних майданчиків, що залишилися у Києві... Основними напрямками нашої діяльності є підтримка національного, незалежного кіно, проведення фестивалів та спеціальних культурних подій,

– йдеться в заяві кінотеатру.

"Киянам не треба нагадувати про нищівну пожежу, яка сталась внаслідок підпалу кінотеатру "Жовтень" за схожих обставин 29 жовтня 2014 року. Тоді, на щастя, обійшлося без людських жертв, але будівля була сильно пошкоджена. Лише завдяки величезним витратам з міського бюджету, доброчинцям та згуртованості київської громади, зокрема ЛГБТК+ спільноти, кінотеатр вдалося відбудувати", – доповнюють представники.

За їхніми словами, кінофестиваль SUNNY BUNNY проходить за підтримки низки посольств дружніх до України країн. "Скасування, а тим більше насильницький зрив такої події, може згубно вплинути на міжнародний імідж України та ставлення до українців у країнах, які допомагають нашій державі зброєю, грошима, прийомом біженців. Ми вважаємо, що українське суспільство не може дозволити невеликій групі агресивно налаштованих людей нищити культурну інфраструктуру столиці, загрожувати життю та здоровʼю співгромадян та міжнародному іміджу країни через розбіжність у поглядах", – йдеться у заяві.



Мета кінофестивалю SUNNY BUNNY – показати глядачам різні аспекти життя ЛҐБТКІА+ спільноти, зруйнувати сталі стереотипи та створити платформу для обговорення важливих соціальних питань, які завжди на часі. У програмі заходу:

"Чи ж порівняти тебе із літнім днем?";

"Шавка";

"Орландо: моя політична біографія";

"Українські квір-борці за свободу";

"Нептун Фрост";

"Дивакуватий";

"Занурені в чорне";

"Ляльковий будинок" тощо.

SUNNY BUNNY 2023: дивіться тизер фестивалю