Який новий мультик 2026 року зібрав в прокаті вже 800 мільйонів доларів
- Анімаційний фільм "Супер Маріо Галактика в кіно" зібрав 755,8 мільйона доларів у світовому прокаті за місяць.
- Фільм є пригодницькою комедією, створеною на основі відеогри Super Mario Galaxy, режисерами виступили Аарон Горват і Майкл Єленік.
1 квітня у світовий прокат вийшов анімаційний фільм "Супер Маріо Галактика в кіно". Станом на сьогодні стрічка є найуспішнішою серед релізів цього року.
Кіноробота зібрала майже 80 мільйонів доларів у світовому прокаті. Це більше, ніж у будь-якого іншого фільму, випущеного цьогоріч. Про це повідомляє видання Games Industry.
Новий анімаційний фільм "Супер Маріо Галактика в кіно" вже встиг зібрати вражаючі касові збори. Зокрема:
- у США стрічка заробила 361 мільйон доларів,
- у Мексиці – 49,6 мільйона,
- у Великій Британії – 38 мільйонів,
- у Німеччині – 30 мільйонів.
"Супер Маріо Галактика в кіно": дивіться онлайн трейлер мультфільму
І це лише частина результатів. Загалом за місяць світового прокату мультфільм зібрав 755,8 мільйона доларів – більше, ніж будь-яка інша стрічка на цей момент.
"Супер Маріо Галактика в кіно" обійшов навіть спортивну комедію "Пегас 3", яка зібрала 575 мільйонів доларів, хоча її прокат ще триває.
Що відомо про прем'єру мультфільму?
Фільм є пригодницькою комедією, створеною на основі відеогри Super Mario Galaxy (2007) та загалом франшизи ігор про Маріо від Nintendo.
- Над стрічкою працювали компанії Universal Pictures, Illumination та Nintendo.
- Режисерами виступили Аарон Горват і Майкл Єленік, а сценарій написав Меттью Фогель.
- Прем'єра фільму відбулася 1 квітня 2026 року.
- У США стрічка миттєво стала одним із найуспішніших дебютів року станом на квітень.
- Вона також перевершила стартові збори попереднього фільму "Брати Супер Маріо в кіно", який свого часу зібрав 31,7 мільйона доларів на старті.
- На платформі IMDb стрічка наразі має рейтинг 6,4 із 10.