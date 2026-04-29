Кіно Кіноновини Який новий мультик 2026 року зібрав в прокаті вже 800 мільйонів доларів
29 квітня, 17:00
Який новий мультик 2026 року зібрав в прокаті вже 800 мільйонів доларів

Ольга Паньків
Основні тези
  • Анімаційний фільм "Супер Маріо Галактика в кіно" зібрав 755,8 мільйона доларів у світовому прокаті за місяць.
  • Фільм є пригодницькою комедією, створеною на основі відеогри Super Mario Galaxy, режисерами виступили Аарон Горват і Майкл Єленік.
1 квітня у світовий прокат вийшов анімаційний фільм "Супер Маріо Галактика в кіно". Станом на сьогодні стрічка є найуспішнішою серед релізів цього року.

Кіноробота зібрала майже 80 мільйонів доларів у світовому прокаті. Це більше, ніж у будь-якого іншого фільму, випущеного цьогоріч. Про це повідомляє видання Games Industry.

Рекомендуємо Що відомо про Сергія Стрельнікова, який зіграв одну із ключових ролей у фільмі "КІЛЛХАУС"

Який мультик 2026 року за місяць зібрав 800 мільйонів доларів?

Новий анімаційний фільм "Супер Маріо Галактика в кіно" вже встиг зібрати вражаючі касові збори. Зокрема: 

  • у США стрічка заробила 361 мільйон доларів,
  • у Мексиці – 49,6 мільйона,
  • у Великій Британії – 38 мільйонів,
  • у Німеччині – 30 мільйонів. 

І це лише частина результатів. Загалом за місяць світового прокату мультфільм зібрав 755,8 мільйона доларів – більше, ніж будь-яка інша стрічка на цей момент. 

"Супер Маріо Галактика в кіно" обійшов навіть спортивну комедію "Пегас 3", яка зібрала 575 мільйонів доларів, хоча її прокат ще триває.

Що відомо про прем'єру мультфільму?

Фільм є пригодницькою комедією, створеною на основі відеогри Super Mario Galaxy (2007) та загалом франшизи ігор про Маріо від Nintendo. 

  • Над стрічкою працювали компанії Universal Pictures, Illumination та Nintendo.
  • Режисерами виступили Аарон Горват і Майкл Єленік, а сценарій написав Меттью Фогель.
  • Прем'єра фільму відбулася 1 квітня 2026 року.
  • У США стрічка миттєво стала одним із найуспішніших дебютів року станом на квітень.
  • Вона також перевершила стартові збори попереднього фільму "Брати Супер Маріо в кіно", який свого часу зібрав 31,7 мільйона доларів на старті.
  • На платформі IMDb стрічка наразі має рейтинг 6,4 із 10.

