Який новий мультик 2026 року зібрав в прокаті вже 800 мільйонів доларів

1 квітня у світовий прокат вийшов анімаційний фільм "Супер Маріо Галактика в кіно". Станом на сьогодні стрічка є найуспішнішою серед релізів цього року.

Кіноробота зібрала майже 80 мільйонів доларів у світовому прокаті. Це більше, ніж у будь-якого іншого фільму, випущеного цьогоріч. Про це повідомляє видання Games Industry.

Новий анімаційний фільм "Супер Маріо Галактика в кіно" вже встиг зібрати вражаючі касові збори. Зокрема:

у США стрічка заробила 361 мільйон доларів,

у Мексиці – 49,6 мільйона,

у Великій Британії – 38 мільйонів,

у Німеччині – 30 мільйонів.

І це лише частина результатів. Загалом за місяць світового прокату мультфільм зібрав 755,8 мільйона доларів – більше, ніж будь-яка інша стрічка на цей момент.

"Супер Маріо Галактика в кіно" обійшов навіть спортивну комедію "Пегас 3", яка зібрала 575 мільйонів доларів, хоча її прокат ще триває.

Що відомо про прем'єру мультфільму?

Фільм є пригодницькою комедією, створеною на основі відеогри Super Mario Galaxy (2007) та загалом франшизи ігор про Маріо від Nintendo.