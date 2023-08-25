"Суперсила": у мережі з'явився перший трейлер фільму Шона Пенна про Україну
Американський актор і режисер Шон Пенн, а також справжній друг України зняв фільм про російсько-українську війну під назвою "Суперсила". 24 серпня, в День незалежності, вийшов перший трейлер стрічки.
У ролі продюсера фільму "Суперсила" виступив Аарон Кауфман. Сюжет стрічки показує боротьбу українського народу за незалежність та свободу.
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Вийшов перший трейлер фільму Шона Пенна про Україну
Як відомо, Шон Пенн розпочав знімання фільму ще до початку війни. Після запису першого інтерв'ю з Зеленським, режисер повернувся до готелю, і під ранок 24 лютого Росія вдерлася в Україну.
За словами американського режисера, під час їх першої зустрічі Зеленський був вдягнений у костюм, а вже наступного разу – з'явився у камуфляжі, оскільки "його країна перебувала у стані війни".
У документальному фільмі можна побачити виняткові риси – відчуття любові, поваги й захоплення – якими українці відзначаються: як вони стоять на захисті від агресії і як вміють об'єднуватися.
Українці переможуть. Питання – якою ціною,
каже Пенн у фільмі.
"Суперсила": дивіться трейлер
Світова прем'єра фільму відбулася 18 лютого 2023 року на Берлінському кінофестивалі. У червні Шон Пенн представив свій фільм у Києві. У кінотеатрах України стрічка вийде з 18 вересня.