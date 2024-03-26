"Сутінки" тоді й зараз: як змінилися актори культового фільму
Свого часу "Сутінки" стали своєрідним феноменом в кінематографі. Перший фільм саги глядачі змогли побачити на своїх екранах в далекому 2008 році. Насправді для багатьох акторів, що зіграли в стрічці, цей фільм приніс всесвітню популярність.
Ба більше, головні герої фільму настільки підкорили серця мільйонів глядачів, що чи не кожен підліток в той час хотів бути схожим на відомих акторів і мати таке ж цікаве життя. Кіно 24 пропонує подивитися, як змінилися улюблені актори "Сутінок" за ці роки.
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Фільм "Сутінки": про що кінострічка
Цей фільм розповість історію кохання старшокласниці та вампіра-старшокласника.
За сюжетом, 17- річна Белла переїжджає до невеличкого містечка, де живе її тато, який працює поліцейським. В перший день у новій школі Белла знайомиться з таємничим Едвардом Калленом. Згодом вона й закохується в цього парубка з хижою усмішкою. Однак вона ще не знає, що саме приховує цей хлопець, проте нотки сумнівів, що щось не так закрадалися в її душі.
Невдовзі все ж вона дізнається, що Едвард володіє надлюдською силою та вміє рухатись з неймовірною швидкістю. Так, хлопець зізнається, що він вампір. Крім цього, Каллен теж закохується в Беллу, але боїться доторкнутися до неї, тому що знає силу жаги крові…
Основні ролі виконували:
Крістен Стюарт — Ізабелла "Белла" Свон
Роберт Паттінсон — Едвард Каллен
Ешлі Ґрін — Еліс Каллен
Ніккі Рід — Розалі Хейл
Джексон Ретбоун — Джаспер Хейл
Келлан Латц — Еммет Каллен
Пітер Фачінеллі — Карлайл Каллен
Елізабет Різер – Есмі Каллен
Тейлор Лотнер — Джейкоб Блек
Як змінилися актори фільму "Сутінки"
Белла Свон – Крістен Стюарт тоді і зараз / Колаж Кіно 24
Едвард Каллен – Роберт Паттінсон тоді і зараз / Колаж Кіно 24
Джейкоб Блек – Тейлор Лотнер тоді і зараз / Колаж Кіно 24
Еліс Каллен – Ешлі Грін тоді і зараз / Колаж Кіно 24
Еммет Каллен – Келлан Латс тоді і зараз / Колаж Кіно 24
Джаспер Хейл – Джексон Ретбоун тоді і зараз / Колаж Кіно 24
Спостерігати за тим, як змінюються актори улюблених фільмів завжди цікаво. Однак не менш цікаво, знову зануриться з головою в світ захоплюючої вампірської саги. Тому зваріть собі смачної кави та можете переглянути культовий фільм знову.