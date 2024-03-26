"Сутінки" тоді й зараз: як змінилися актори культового фільму

Свого часу "Сутінки" стали своєрідним феноменом в кінематографі. Перший фільм саги глядачі змогли побачити на своїх екранах в далекому 2008 році. Насправді для багатьох акторів, що зіграли в стрічці, цей фільм приніс всесвітню популярність.

Ба більше, головні герої фільму настільки підкорили серця мільйонів глядачів, що чи не кожен підліток в той час хотів бути схожим на відомих акторів і мати таке ж цікаве життя. Кіно 24 пропонує подивитися, як змінилися улюблені актори "Сутінок" за ці роки.

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Фільм "Сутінки": про що кінострічка

Цей фільм розповість історію кохання старшокласниці та вампіра-старшокласника.

За сюжетом, 17- річна Белла переїжджає до невеличкого містечка, де живе її тато, який працює поліцейським. В перший день у новій школі Белла знайомиться з таємничим Едвардом Калленом. Згодом вона й закохується в цього парубка з хижою усмішкою. Однак вона ще не знає, що саме приховує цей хлопець, проте нотки сумнівів, що щось не так закрадалися в її душі.

Невдовзі все ж вона дізнається, що Едвард володіє надлюдською силою та вміє рухатись з неймовірною швидкістю. Так, хлопець зізнається, що він вампір. Крім цього, Каллен теж закохується в Беллу, але боїться доторкнутися до неї, тому що знає силу жаги крові…

Основні ролі виконували:

Крістен Стюарт — Ізабелла "Белла" Свон

Роберт Паттінсон — Едвард Каллен

Ешлі Ґрін — Еліс Каллен

Ніккі Рід — Розалі Хейл

Джексон Ретбоун — Джаспер Хейл

Келлан Латц — Еммет Каллен

Пітер Фачінеллі — Карлайл Каллен

Елізабет Різер – Есмі Каллен

Тейлор Лотнер — Джейкоб Блек

Як змінилися актори фільму "Сутінки"



Белла Свон – Крістен Стюарт тоді і зараз / Колаж Кіно 24



Едвард Каллен – Роберт Паттінсон тоді і зараз / Колаж Кіно 24



Джейкоб Блек – Тейлор Лотнер тоді і зараз / Колаж Кіно 24



Еліс Каллен – Ешлі Грін тоді і зараз / Колаж Кіно 24



Еммет Каллен – Келлан Латс тоді і зараз / Колаж Кіно 24

Розалі Хейл – Нікі Рід тоді і зараз / Кіно 24



Джаспер Хейл – Джексон Ретбоун тоді і зараз / Колаж Кіно 24

Спостерігати за тим, як змінюються актори улюблених фільмів завжди цікаво. Однак не менш цікаво, знову зануриться з головою в світ захоплюючої вампірської саги. Тому зваріть собі смачної кави та можете переглянути культовий фільм знову.