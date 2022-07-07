Анні Кошмал запропонувати приєднатися до зйомок "Сватів" у Росії: що відповіла акторка

Зйомки 8 сезону "Сватів" планують розпочати наприкінці 2022 року, щоправда, у Росії. На пропозицію знятися у продовженні, українська акторка Анна Кошмал відповіла лаконічно і категорично – "ні".

Як відомо, 8 сезон скандальних "Сватів" знімуть у Росії. Звісно, українські актори відмовилися брати участь. Однією з них стала Анна Кошмал, яка пообіцяла більше ніколи не зніматися разом із російськими акторами та в жодному російському проєкті.

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Анна Кошмал – українська акторка, яка стала популярною завдяки 5 і 6 сезонам "Сватів". За роль Євгенії вона була номінована на телевізійну премію "Телетріумф" у категорії "Акторка телевізійного фільму/серіалу (виконавиця жіночої ролі)". Після 7 сезону, який зняли у 2021 році, зірка закінчила співпрацю з російськими акторами.

Що відомо про скандальний серіал "Свати"

"Свати" – російськомовний серіал, який знають ледь не усі українці. У центрі сюжету – родина Будьків із села та родина міських інтелігентів Ковальових, яких об'єднує онука Женя.

У ньому зіграли як українські, так і російські актори. А через позицію головного героя одіозного Федора Добронравова у 2017 році його заборонили показувати по телебаченню. Проте у січні 2019 року "1+1" подав до суду й виграв справу – серіал "Свати" дозволили транслювати, а Добронравову дозволили в’їзд в Україну.

У липні 2021 року з’явилася інформація, що серіал "Свати" знову покажуть в Україні російською мовою. Однак, таке рішення викликало скандал в мережі та обурило багатьох.

Згодом серіал переклали українською мовою і на телебачення показали перші серії "Сватів 7" українською. Глядачі залишили десятки обурливих реакцій. Жоден з коментаторів не оцінив перехід серіалу на українську мову.

Нещодавно повідомили про те, що 8 сезон "Сватів" будуть знімати у Росії, на щастя, без українських акторів. Повномасштабне вторгнення росіян повпливало на те, щоб ми, українці, знали, вчили та популяризували українське, а не знімалися у ворожих фільмах та серіалах, до того ж поряд із російськими "колегами".

Нагадаємо, один із російських акторів "Сватів" Федір Добронравов підтримав не тільки окупацію Криму у 2014 році, а й зараз Росію, яка цинічно прийшла на наші землі та знищує українців у 2022 році.