Найновіший кримінальний мінісеріал на реальних подіях, який можна подивитись на Netflix

Якщо ви справжній прихильник гостросюжетних кримінальних історій, які засновані на реальних подіях, то новий мінісеріал "Свідок" точно стане для вас ідеальним варіантом. Прем'єра відбулася на початку червня, а сьогодні він є одним із найпопулярніших серед українців.

На стримінговій платформі Netflix серіал очолив список найпопулярніших стрічок, які обирають для перегляду глядачі. У матеріалі 24 Каналу розповімо більше про сюжет, першоджерело цієї історії та акторів.

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"Свідок" – нова кримінальна драма, яку можна дивитись на Netflix

Сюжет розгортається навколо реальної трагедії Рейчел Нікелл, яку жорстоко вбили у 1992 році в Лондоні неподалік від Вімблдонського парку. Свідком цього страшного злочину став її син Алекс, якого знайшли поруч із тілом матері. На той момент хлопчикові було лише два роки.

"Свідок": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

Серіал не лише розповідає про саму трагедію, а й показує, як під час розслідування під підозру можуть потрапити абсолютно непричетні люди.

Зрештою правоохоронцям вдалося встановити особу справжнього вбивці. Крім того, стрічка зосереджується на тому, як син і чоловік Рейчел переживали непоправну втрату та намагалися впоратися з болем після її загибелі.

Кому ідеально підійде для перегляду ця історія?

Цей британський серіал вийшов 4 червня 2026 року. Він чудово підходить для перегляду за один вечір, адже складається лише з трьох епізодів загальною тривалістю близько 2,5 години. Водночас глядачі отримують можливість зануритися в захопливу історію, засновану на реальних подіях.

У головних ролях – Джордан Болгер, Макс Фінчем, Ніл Маскелл, Кевін Елдон, Джасая Вільямс і Джеймс Драйден.

Серіал поєднує елементи кримінальної драми – саме те, що так цінують шанувальники цього жанру. Якщо ви шукаєте якісну й напружену історію, яку можна переглянути всього за один вечір, ця стрічка стане чудовим вибором.