"Світ Юрського періоду 3: Домініон": дивіться ексклюзивний п'ятихвилинний пролог до фільму

B&H Film Distribution Company презентувала п'ятихвилинний пролог до фантастичного трилеру "Світ Юрського періоду 3: Домініон". Кріс Пратт та Брайс Говард зіграють головні ролі у фільмі, прем’єра якого відбудеться 9 червня 2022 року.

Нова глава з життя динозаврів у 21 столітті. Давні ящери й сучасні люди намагаються співіснувати в одній екосистемі та часом це призводить до фатальних наслідків. Про це нам повідомила пресслужба фільму B&H film distribution.

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Режисером стрічки став Колін Треворроу, який також працював над попередніми двома картинами "Світу Юрського періоду".

Акторський склад

Кріс Пратт ("Вартові галактики");

Брайс Говард ("Світ Юрського періоду");

Джефф Голдблюм ("Парк Юрського періоду", "Тор: Раґнарок");

Лора Дерн ("Прак Юрського періоду", "Зоряні війни: Останні джедаї").

"Світ Юрського періоду 3: Домініон": дивіться пролог до фільму