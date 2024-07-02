Співають оди Путіну: 3 відомі світові актори, які мають російський паспорт і підтримують агресію

Попри жорстоку війну, яку провадить російська агресія, у світі досі є люди, які свідомо підтримують пропаганду та агресію. Вони не лише в словах висловлюють підтримку кремлівському диктатору, але й навіть отримали російське громадянство і пишаються цим.

Серед цих людей навіть є відомі актори. У матеріалі Кіно 24 можна дізнатись, хто зі світових зірок увійшов до цього списку.

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Світові актори, які отримали російське громадянство

Жерар Депардьє

Скандальний світовий актор, якого часто звинувачують у насильстві, має російський паспорт. Депардьє раніше відвідував Україну та Росію. У 2013 році він отримав російське громадянство і заявив, що більше не вважає себе французьким актором. З 2014 року у Депардьє не було однозначної позиції: іноді він називав Україну частиною Росії, іноді казав "Слава Україні" у відповідь на запитання щодо його ставлення до Путіна.

Щодо війни в Україні, Депардьє висловився в інтерв'ю для видання Augsburger Allgemeine, де йшлося про його захоплення Росією. В розмові з журналістом актор з російським паспортом називав себе "руським", підкреслюючи свій глибокий зв'язок з російською культурою.

Для мене нічого не змінилося. Я все-таки росіянин. Я люблю російську культуру. Коли я люблю країну, це завжди через її культуру. Але я вважаю за краще уникати розмов на цю тему, ніхто не може сказати про це нічого розумного,

– заявив актор.



Жерар Депардьє / EJU.TV

Під час активних бойових дій Жерар Депардьє засудив Путіна за "божевільні вчинки", але виправдав росіян. Проте, через короткий час він закликав до припинення військових дій і переходу до переговорів. Попри це, він заявив, що його почуття любові до Росії через війну не змінилося.

Стівен Сігал

Він активно підтримує політику Путіна і завдяки цьому у 2016 році отримав російське громадянство. У 2021 році він приєднався до однієї з кремлівських політичних партій.

Після 24 лютого 2022 року думка Сігала залишилась незмінною. Навіть більше, він долучився до поширення пропаганди, висловивши бажання зняти документальний фільм в Оленівському СІЗО, де були вбиті українські військовополонені.

Наталія Орейро

В Росії вона стала відомою особливо як співачка. Вона організувала тур містами Росії під назвою "Наша Наташа", що чітко підкреслило, що країна-агресор є рідним місцем для її серця.

Я відчуваю себе росіянкою. Мені подобається клімат, їжа, люди. Мене тут люблять. Це країна, яка багато пережила, але зуміла вийти вперед. Я обожнюю російську історію у всіх її аспектах,

– заявляла співачка.

У 2021 році Наталія Орейро здійснила свою мрію й отримала російське громадянство.

На початку повномасштабної війни, 28 лютого 2022 року, у своєму Instagram вона опублікувала зображення, на якому був заклик до миру. А 1 березня 2022 року вона написала "NO A LA GUERRA НЕТ ВОЙНЕ".

Проте вже через декілька днів вона продовжила, як завжди, виставляти свої публікації, перекладаючи їх з уругвайської мови на російську. Таким чином, Наталія Орейро не засудила велику війну в Україні.