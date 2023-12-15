Світові актори, які підтримують Україну під час війни

Війна в Україні триває, утім, на жаль, про неї не говорять так гучно, як це було на початку. Тепер для світу українська реальність – це "sensitive content".

Та все ж, залишились світові зірки, які досі пам'ятають про Україну та підтримують її. Дізнайтесь, хто в списку знаменитих акторів Голлівуду, які, не втомлюючись, допомагають нашій країні чинити опір російській агресії.

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Світові актори, які досі не забули про Україну

Г'ю Джекман

Раніше на своїй сторінці в інстаграм австралійський актор Г'ю Джекман опублікував відео з президентом України Володимиром Зеленським, де лідер закликає світ підтримувати Україну.

Крім того, Джекман поспілкувався з 7-річним біженцем з Одеси, та продовжує підтримувати людей, які вимушені були покинути свої домівки в Україні. Актор розповідає про злочини Росії, закликаючи не забувати про війну.

Міла Куніс із чоловіком

З самого початку війни акторське подружжя активно закликає міжнародне товариство реагувати на злочини Росії та організовують збори коштів для Збройних Сил України. Міла та її чоловік Ештон Кутчер успішно зібрали понад 20 мільйонів доларів для надання допомоги біженцям. І сьогодні вони продовжують активно допомагати Україні.

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Кетрін Винник

Акторка є амбасадором платформи UNITED24 і допомагає Україні від початку повномасштабного вторгнення. Акторка відзначає напрямок "Відбудова України" і продовжує докладати зусиль, які спрямовані на те, щоб допомогти українцям повернутися додому.

Вона поспілкувалась з українцями, які розповіли акторці про перші дні повномасштабного вторгнення, процес евакуації, повернення додому після деокупації та успіхи відновлення їхніх осель.

Софі Тернер

Британська акторка Софі Тернер у своєму інстаграмі опублікувала посилання, куди її велика аудиторія може направляти пожертви на підтримку народу України. Це свідчить про її намір утримати увагу свого широкого кола підписників на тому, що війна в Україні продовжується.

Шон Пенн

Актор і режисер, Шон Пенн, неодноразово виражав підтримку Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення. Він відвідав Сіверськодонецьк під час боїв за місто.

У 2023 році на фестивалі кіно в Берліні відбулася прем'єра документального фільму "Суперсила" режисера й актора Шона Пенна. У рамках цього фільму Пенн провів інтерв'ю з українськими військовими, політиками, журналістами та дипломатами.

Окрім того, Шон Пенн планує зняти фільм про загиблого українського героя "Джуса".