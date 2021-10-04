"Свіжі" морозяні постери про серійного вбивцю Декстера вже у мережі

Серіал "Декстер", який повертається на екрани після восьмирічної перерви, нещодавно отримав трейлер. Тепер офіційний твітер-акаунт Showtime показав постери, які вражають своєю "свіжістю". Прем’єру нового сезону слід очікувати восени 2021 року.

Нагадаємо, восьмий сезон вийшов у 2013 році, після чого серіал був закритий. У жовтні 2020 року з'явилася правдива інформація, що розпочато роботу над дев'ятим сезоном. І навіть невеликий тизер дав зрозуміти, що Майкл Голл повернеться до виконання ролі Декстера.

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Дія нового сезону популярного у всьому світі серіалу про маніяка-вбивцю Декстера починається після того, як він, пропав безвісти в епіцентрі урагану "Лаура". Перша серія "Декстера: Нова кров" із 10 запланованих вийде вже 7 листопада. Режисером проєкту став Маркос Сіга ("Теорія хаосу"). Шоуранером проєкту залишиться Клайд Філліпс.



Постер до нового сезону "Декстера" / Фото з твітеру Showtime

У дев’ятому сезоні Декстер Морган вийде під новий псевдонімом і переїде жити у маленьке містечко Айрон-Лейк на північ США. Психологічний трейлер покаже, як головний герой потрапляє у різні неприємні ситуації, в яких він захопливо придивляється до гострих ножів. Крім цього, він починає будувати відносини з шефом поліції Анджелою Бішоп. Та чи довго триватиме спокійне життя? Людей починають вбивати.

Крім того, до серіалу приєдналися такі актори:

Кленсі Браун ("Горець", "Втеча з Шоушенка");

Джулія Джонс ("Світ Дикого Заходу");

Дженніфер Карпентер ("Декстер");

Джон Літгоу ("Декстер").



Постер до нового сезону "Декстера" / Фото з твітеру Showtime

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Варто доповнити, що серіал "Декстер" виходив з 2006 по 2013 рік. Всього вийшло вісім сезонів, а в кожному 12 серій.

"Декстер" 9 сезон: дивіться трейлер