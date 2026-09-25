79-річну Сьюзан Сарандон затримала поліція: де й чому це сталося

У Нью-Йорку цього разу знаменитості потрапили в об’єктиви не на прем’єрі. Сьюзан Сарандон і Ганна Айнбіндер опинилися серед учасників протесту біля штаб-квартири ООН, яких 24 вересня затримала поліція. Акція проходила перед виступом прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу на Генеральній асамблеї ООН.

Як повідомляє hollywoodeporter, разом з акторками на акції був і комік Калеб Герон. Дані щодо загальної кількості затриманих різняться: Reuters повідомляє щонайменше про 30 людей, тоді як The Hollywood Reporter посилається на повідомлення приблизно про сотню. За даними медіа, причиною затримань стало блокування проїжджої частини на Першій авеню неподалік від будівлі ООН.

Зірки опинилися серед затриманих



Сьюзан Сарандон / Фото Getty images



Фотографи зафіксували 79-річну Сарандон у наручниках, коли вона чекала на транспортування з місця акції. А в соцмережах поширилося відео із затриманням Айнбіндер, відомої за серіалом "Хитрощі".

Для обох акторок тема не нова: вони й раніше публічно висловлювалися на підтримку палестинців. Сарандон також заявляла, що її позиція вплинула на пропозиції роботи в Голлівуді.

На протесті була й зірка "Сексу і міста" Синтія Ніксон, однак її представники уточнили, що акторку не затримували.

Раніше ми повідомляє, що зірка фільму "Термінатор 2" підтримав українців у новому відео.