76-річну акторку з фільму "Синій Жук" заарештували в Нью-Йорку: в чому причина

Американську актрису Сюзен Серендон арештували у віці 76 років. Це сталося під час акції протесту в Нью-Йорку.

Оскароносна активістка боролася за підвищення мінімальної заробітної плати для працівників ресторанів. Протестувальники вимагали включення ресторанних працівників до нового закону, який підвищував мінімальну заробітну плату до 17 доларів на годину.

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Сюзен Серендон заарештували в Нью-Йорку

Окрім Сюзен Серендон, заарештували ще 7-х активістів. Вони скандували гасла та спробували розвісити банер у вестибюлі Капітолія, перш ніж їх заарештували за хуліганство.

Сюзен Серендон заарештували: дивіться відео

Відомо, що Серендон підтримує рух "Єдина справедлива заробітна плата", який бореться за права працівників різних галузей, і вже була затримана під час протестів "Жінки не підкоряються" у 2018 році. У своєму виступі Серендон наголосила на важливості гідної оплати праці та поваги до працівників, які отримують чайові.

Сюзен Серендон заарештували: дивіться відео

Чимало її шанувальників вважають її арешти провокацією. Проте Сюзен Серендон вважає, що діє правильно, ставлячи свій голос на захист прав працівників. Вона використовує свій вплив та популярність, щоб привернути увагу до соціальних проблем та допомогти змінити їх на краще.

Попри активне громадське життя, Сьюзен Сарандон продовжує зніматися у кіно. Зовсім недавно вона закінчила роботу над фільмом "Можливо, я згодна" разом із Даян Кітон, Вільямом Х. Мейсі, Річардом Гіром та Еммою Робертс. А 18 серпня у прокат виходить фільм "Синій Жук", де вона зіграла героїню на ім'я Вікторія Корд.

"Синій жук": дивіться трейлер

Сьюзен Сарандон є володаркою Оскара. Серед її найвідоміших робіт – фільми "Мачуха", "Ноель", "Давайте потанцюємо", "Кохання та цигарки", "Зачарована", "Волл-стріт: Гроші не сплять" та "Хмарний атлас".