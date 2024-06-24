Тіло знайшли без руки й ноги: відомий актор з "Піратів Карибського моря" трагічно загинув

Серфер Тамайо Перрі, який набув слави після участі у фільмі "Пірати Карибського моря: На дивних берегах", загинув внаслідок нападу акули на Гаваях. Його мертве тіло знайшли на березі моря.

Тіло 49-річного Перрі знайшли місцеві серфери поруч з пляжем Малаекахана на північному березі острова Оаху. Деталі цього жахливого інциденту можна знайти у матеріалі.

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Тамайо Перрі трагічно загинув: подробиці

Зірка фільму "Пірати Карибського моря" Тамайо Перрі загинув в результаті нападу акули, яка відкусила йому ногу і руку.

За інформацією видання, інцидент стався, коли він "ловив хвилі під час перерви в роботі рятувальника". Відповідні служби доставили тіло чоловіка на берег на водному мотоциклі, але парамедики, які прибули на місце, лише констатували його смерть.

Хто такий Тамайо Перрі

Він швидко став відомим завдяки своїй перемозі на престижному турнірі Pipeline Masters і вважався одним з найвидатніших серфінгістів, який привертав увагу своєю усмішкою та холоднокровною врівноваженістю під час маневрування на великих хвилях.

Його харизма і вміння привернули увагу кінотворців і його запросили на ролі у серіалах "Загублені" і "Поліція Гаваїв", а пізніше Тамайо знявся у голлівудських блокбастерах, включаючи "Блакитну хвилю" та "Пірати Карибського моря: На дивних берегах".