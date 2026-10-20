Тарантіно приголомшив фанатів: режисер написав сценарій останнього фільму

Поки шанувальники Квентіна Тарантіно з нетерпінням чекають на його десятий фільм, режисер вирішив, що Голлівуд може ще трохи почекати. І справа зовсім не у творчій кризі. Сценарій уже готовий, просто у постановника наразі інші пріоритети.

63-річний Тарантіно підтвердив, що завершив роботу над сценарієм, однак поки не планує розпочинати знімання. Про це він розповів у шоу Грема Нортона, повідомляє Variety.

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За словами постановника, він уже завершив роботу над сценарієм і цілком задоволений результатом. Проте поспішати на знімальний майданчик не збирається.

Я написав сценарій, який мені дуже подобається. Але хочу поставити п'єсу і зрозуміти, ким я є після цього. Потім повернуся до родини, трохи поживу й тоді вирішу, що робити далі, – пояснив Тарантіно.

Тарантіно вже багато років повторює, що планує завершити режисерську кар'єру після десятого повнометражного фільму. І, схоже, відмовлятися від цієї ідеї поки не збирається.



Квентін Тарантіно / Фото Getty Images



Його останньою режисерською роботою залишається стрічка "Одного разу в Голлівуді", яка вийшла у 2019 році.

Наразі Тарантіно працює над виставою The Popinjay Cavalier із Сашею Бароном Коеном у головній ролі. Її прем'єра запланована на березень 2027 року в Лондоні.