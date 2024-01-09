Актор "Жіночого лікаря" приголомшив зовнішнім виглядом в шкільні роки: архівні фото

Відомий український актор Тарас Цимбалюк здивував своїх прихильником зовнішнім виглядом у шкільні роки. Він поділився цікавими історіями підліткового життя зі своїми підписниками в інстаграм.

Дивіться архівні фото зі шкільних років Тараса Цимбалюка та читайте, як відреагували підписники актора на цікаві історії з підліткового життя.

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Тарас Цимбалюк у шкільні роки: дивіться фото

Актор опублікував підбірку фотографій, де він разом із друзями. Цимбалюк зізнався, що його шкільні роки були веселими, безтурботними і важливими для подальшого становлення. За словами Тараса, відбулося своєрідне "перезавантаження" у 9-10 класах, коли школярі були розділені на галузі економіки та гуманітарії.

У моєму житті з'явились "мої люди" й однодумці у гуморі, з'явився КВК та подорожі, інтерес до сцени, корсунська дискотека "Август", де можна було подорослішати за кілька годин, футбол, епічне відкриття Lineage 2 (онлайн-гра – 24 Канал) і особистий, інтуїтивний вибір шкільних предметів, що почали нарешті мене цікавити,

– розповів Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк пригадав історії шкільних років

Цимбалюк відзначив кілька найкращих моментів із своїх старших шкільних років. Актор розповів, що він та його друзі завжди особливо очікували обіду у столовій, постійно брали участь у фестивалях та змаганнях, відвідували комп'ютерний клуб, який для них став святим місцем. Іноді дозволяли собі зайвого на вихідних, але, попри це, успішно вчилися.

Зараз, бува, відчую десь запах тієї котлети чи супу зі шкільної їдальні… І раптом заносить так далеко (2005-2007 роки) у ті неповторні спогади. І мурахи тілом від радощів, що я ще "ношу" це все в собі,

– поділився актор.

Підписники Цимбалюка відреагували на його відверті та смішні історії. Ось, що вони пишуть у коментарях: