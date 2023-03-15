Завдяки виставі "Емігранти": Тарас Цимбалюк з Євгеном Олійником пожертвували велику суму ЗСУ

Тарас Цимбалюк та Євген Олійник, які беруть участь у проєкті "Емігранти", пожертвували велику суму на допомогу Збройним силам України. Вони виділили 120 000 грн для наших героїв з останнього туру вистави.

Раніше, восени та взимку, вони також допомагали ЗСУ, але не публікували цю інформацію в соціальних мережах. Нещодавно актори відремонтували машини для ЗСУ, купували бронежилети й різноманітні тактичні засоби.

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Тарас Цимбалюк з Євгеном Олійником пожертвували велику суму ЗСУ

Як правило, ми допомагаємо нашим знайомим, бувало людям з кіносфери, що зараз, тимчасово, перекваліфікувалися у наших захисників. Сьогодні, на прохання знайомих, закупили комплекти термобілизни, футболки, бронежилети, рукавиці, бронеплити, аптечки, комплекти наколінників та налокітників, тактичні сумки.

Вже на днях закуплене відправиться "куди слід" і все це трансформується в черговий крок до нашої перемоги!,

– написав Тарас Цимбалюк.

"Ми все це до чого, кожен ваш куплений квиток на виставу "Емігранти" – це внесок у нашу спільну волонтерську діяльність! Попереду ще багато міст, котрі побачать наш тандем! Дякуємо за довіру! Дякуємо за емоції та оплески! Разом – сила!", – доповнив актор.



Тарас Цимбалюк і Євген Олійник у виставі "Емігранти" / Фото з інстаграму акторів

Про що вистава "Емігранти"

Це вистава за мотивами Морожика, класика. Тарас Цимбалюк разом з актором Євгеном Олійником її переробили, адаптували під сьогодення та наші сучасні перипетії. Це історія двох чоловіків-поляків, які не за своєю волею опинилися в Німеччині. Вони живуть у брудному підвалі, але вони настільки різні, полярні, що один став експериментом іншого. Там переплітаються дуже багато різних сюжетів і подій.

"Коли ти з людиною закриваєшся на декілька років, навіть з чужою, то потім ви назавжди стаєте дуже близькими людьми, щоб ви не робили, хоч будете вбивати одне одного, однаково", – розповів Цимбалюк в інтерв’ю 24 Каналу. Раніше Тарас Цимбалюк поділився, що відбулося двадцять показів вистави "Емігранти".