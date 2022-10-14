Тарас Цимбалюк жорстко прокоментував скандал з Собчак у Грузії і назвав її "підстилкою Путіна"

Тарас Цимбалюк висловився про Ксенію Собчак, яку не пустили в один з барів у Грузії. Він не лише вважає, що ресторатор з Тбілісі вчинив правильно, а й назвав його "кльовим чуваком".

Після того, як завжди стримана Тіна Кароль послала Ксенію Собчак, ми запитала в Тараса Цимбалюка, що він думає про так звану російську лібералку. Ексклюзивно для 24 каналу актор зізнався, що для нього вона давно "підстилка Путіна".

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Тарас Цимбалюк прокоментував скандал з Собчак у Грузії

Собчак для мене закінчилася, коли балотувалася на виборах, і всі топили за неї, як людину, яка проти Кремля, а тоді виявилося, що це просто підстилка Путіна. Вона стала якоюсь третьою стороною,

– жорстко заявив Тарас Цимбалюк.

Він зізнався, що раніше, ще до 2018 року, поважав похресницю Путіна за гострий розум і відкритість, але під час її президентської кампанії зрозумів, що все це мішура. Тож Цимбалюк поважає грузина-ресторатора, який відшив Ксенію Собчак.

"Я раніше її цінував за якийсь розум, за гумор, за відкритість, потім зрозумів, що це дуже дивна тіньова фігура. Тому я настільки розчарований, що вона осоромилася перед цим кльовим чуваком, який її поставив на місце двома реченнями", – додав актор.

Як Тарас Цимбалюк ставиться до грузинів

грузинський скандал Ксенії Собчак коментував навіть радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він називав її не лібералкою, а нарцисом російського розливу."Вона заходить у Грузію і не розуміє, що вона не має права себе так поводити. Вона не розуміє, що таке свобода", – коментував Подоляк.

До слова, зараз батьки та сестра актора живуть у Грузії, і вони, як і сам Тарас, у захваті від грузинів.

"Вони толерантні, вони дуже нас підтримують. Вони ставлять на місце росіян, які поводяться як свині. Вони крутий народ взагалі. Грузини мені дуже подобаються. Я був у Грузії, мені ця країна ментально дуже близька", – з захватом висловився Тарас Цимбалюк.

Батьки Тараса Цимбалюка / Фото з інстаграму актора