Став старший на 20 років, – Тарас Цимбалюк розповів про свого персонажа у 4 сезоні "Кріпосної"

У 4 сезоні "Кріпосної" розкажуть нову історію про спадкоємців головних пар серіалу. За сюжетом, події відбуватимуться через 23 роки від початку подій першого сезону.

У масштабному серіалі "Кріпосна" ще до повномасштабного вторгнення знімалися росіяни. 4 сезон почали знімати ще до 24 лютого, а з початку війни майданчик перенесли до Польщі. Проте Тарас Цимбалюк встиг знятися в Україні.

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На зйомки до Польщі їздила Наталка Денисенко. Тоді її гостро розкритикували у мережі акторка Валерія Ходос та режисерка Ірина Цілик. Вони дорікнули Денисенко за те, що вона планує ставати кадр з росіянами, тоді як акторка виправдовувалась, що мусить дознятися.

Однак згодом інформацію про зйомки з російськими акторами спростували. Продюсерка Тала Пристаєцька розповіла, що у четвертому сезоні серіалу не візьмуть участь російські актори, їх замінять дублери, а також шоу продублюється українською мовою.

Прем’єра серіалу попередньо планувалася на осінь 2022 року, проте коли вийде – зараз невідомо.

Тарас Цимбалюк розповів про свого героя у 4 сезоні "Кріпосної"

Знаю, що наявність у складі російських акторів теж зіграло свою роль у відтермінуванні прем’єри… Але не так давно відбувся дубляж нового четвертого сезону на українську мову. Сезон насправді планувався дуже цікавий. Наприклад, мій герой Назар подорослішав на 20 років… І його життя кардинально змінилося,

– зазначив Цимбалюк в інстаграмі.

Скоріше за все у новому сезоні головними героями будуть такі персонажі: