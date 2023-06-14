Хай не повертаються, – Тарас Цимбалюк розлютився на українських чоловіків за кордоном

Український актор Тарас Цимбалюк висловився про чоловіків, які виїхали за кордон і не допомагають українській армії. За словами зірки "Спіймати Кайдаша", люди з українським паспортом не мають права бути байдужими до війни в Україні.

Цимбалюк згадав спілкування зі своїм знайомим, який виїхав з України та відмовляється говорити про війну у своїх соцмережах, а натомість розповідає про заклади харчування в США. Актор наголосив, що зараз усім треба напружитися, щоби у майбутньому жити у вільній державі.

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Тарас Цимбалюк висловився про українських чоловіків, які виїхали за кордон

"Спіймав себе на думці, що у мене, мʼяко кажучи, відпало бажання спілкуватися зі знайомими чоловіками, котрі виїхали з України й абсолютно нічим не допомагають рідній країні у такий пізде*овий період, – написав Цимбалюк. – На днях отримав милий відосик, де мій знайомий (сподіваюсь, не побачимось) гуляє Мангеттеном і розповідає про заклади США. Пишу: "Чому ти мовчиш?", відповідає: "Мало підписників, толку від моїх репостів". Кажу, зі свого сра*ого пособія (а вони виїхали втрьох) ніколи не кортить пару доларів закинути на потреби армії?". Каже: "Та це ж капля в морі, і ми з малою збираємо на машину. (...) 100 відмазок хлопця, котрий виїхав у США в кінці минулого літа".

Актор наголосив, що за рік часу він інколи йому писав і розповідав, як кайфово в Америці. Втім, Цимбалюк зазначив: "Су*а, багато де кайфово. Треба зараз усім напружитися, щоб знову кайфово було в Україні!".

Шматок гі*на. Таке безхребетне населення зовсім не потрібне перспективній Україні. Думаю, хай краще такі "українці" миють посуд і обслуговують інші країни. І, звісно, сюди не повертаються!

– зазначив Цимбалюк.



Тарас Цимбалюк / Фото з інстаграму актора

Нагадаємо, нещодавно з благодійного проєкту "Емігранти", в якому бере участь Тарас Цимбалюк, на потреби наших захисників виділили 80 тисяч гривень. Ці гроші підуть на ремонт авто та тактичний одяг для бійців.