Треба до психолога, – зірка "Жіночого лікаря" звернувся до тих, хто хейтить зірок за кордоном

Український актор Тарас Цимбалюк виступив на захист своїх колег, які стали об'єктом агресивних коментарів через свої закордонні відпустки та публікації фото з курортів у соціальних мережах.

Зірка серіалу "Жіночий лікар. Нове життя" вважає, що людям, які дозволяють собі таку велику кількість ненависті в сторону жінок, варто звернутись до психолога та попрацювати зі своїм внутрішнім станом.

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Тарас Цимбалюк різко відповів критикам

Актор сказав, що, на відміну від злісних коментаторів, він пишається жінками, які у такий скрутний час знайшли у собі силу заробити ці кошти, аби забезпечити собі та своїм дітям хороший відпочинок та оздоровлення. Останнім часом у подібні скандали потрапили одразу чотири зірки: Наталка Денисенко, Ксенія Мішина, Антоніна Хижняк та Анна Саліванчук.

Усвідомте: навіть у воєнний період люди будуть/повинні займатись сексом, слухати улюблену музику, смачно їсти, оздоровлювати своїх дітей на морі, дуркувати з ними і якось намагатись жити своє життя! Бо якщо концентруватися тільки на війні й телеграм-каналах, можна **бнутись! І це дуже тупо – звинувачувати дівчат у тому, що вони мають бажання і змогу відвезти свою дитину на море",

– написав актор.

Цимбалюк пояснив, що не засуджує людей, які знаходяться біля бойових дій і виражають своє обурення. Утім, коментарі зазвичай лунають від людей, які мають багато вільного часу та проблеми з психологічним станом. Тож Тарас порекомендував таким особам звернутись до спеціаліста.

Я почитав коменти під постами у своїх колег-актрис, котрі поїхали у відпустку з дітьми до теплих країв, і збагнув, що багатьом коментаторам треба, м'яко кажучи, до психолога,

– сказав Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк назвав таких коментаторів "диванним комітетом". І закликав, якщо вони не знають, куди подіти цілу купу своєї енергії, конвертувати ці емоції в донати для наших захисників.

"Військові наголошують на головному : без волонтерів і допомоги тилу ми б не змогли!

"Тарік, донатьте і робіть збори, бо на передку у нас це все, буває, "розхідники на пару днів"", – сказав мій знайомий Сергій, котрий на нулі. Це, раптом, вельмишановний диванний комітет не знає, куди діти свою енергію у соціальному просторі", – сказав Цимбалюк.

Актори, які зараз на відпочинку

Деякі зірки відправились "зимувати" у теплі краї, а дехто відпочиває в Україні. Серед тих акторок, які зараз закордоном: Антоніна Хижняк та Анна Саліванчук, які відпочивали разом на Мадейрі, а також Ксенія Мішина, яка зазнала дуже багато хейту в коментарях під своїми публікаціями з Балі, куди поїхала відпочивати з сином Платоном.

Наталка Денисенко тим часом повернулась з відпустки, яку провела у Буковелі. А перед тим разом з сином Андрійком вони поїхали до Одеси та побули один день з Андрієм Федінчиком, який зараз служить у ЗСУ.