Тарас Цимбалюк прокоментував хейт навколо поцілунку Денисенко та Хижняк: "Це не хвиля негативу"

Актор Тарас Цимбалюк відреагував на скандал, пов'язаний з відвертим поцілунком українських акторок. Він зробив заяву на своїй сторінці в інстаграмі.

У своєму зверненні актор закликав українців до толерантності й поваги до особистого простору та вибору інших людей. Актор сказав, що протягом останніх двох днів займається видаленням негативних коментарів під фото, на якому його подруги Наталка Денисенко та Антоніна Хижняк цілуються.

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Тарас Цимбалюк відреагував на хейт

На своїй сторінці в інстаграм зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк підкреслив, що поцілунок, зображений на світлині, став причиною шквалу негативних коментарів, і він здивований такою позицією людей у сучасному світі.

Насправді це не хвиля негативу – це банальний доказ зашореності та позавчорашності,

– висловився Цимбалюк.

Він додав, що може зрозуміти реакцію людей, вихованих у радянських реаліях, де пригнічувалося майже будь-що. Проте актор не розуміє позицію сучасників.

Цимбалюк порівняв засудження ЛГБТ-спільноти з історичними прикладами, такими як спалення відьом у Середньовіччі, расова сегрегація в США, а також переслідування та геноцид євреїв.

Він підкреслив, що Україна – прогресивна та вільна країна, і для нього дивно усвідомлювати, що тут досі існують расисти, гомофоби та прихильники "русского мира".