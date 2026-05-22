Найкращий мультфільм усіх часів, який обов'язково треба подивитись

Йдеться про один із культових мультиків 21 століття – "Таємниця Коко". Попри те, що він вийшов майже 10 років тому, його популярність досі тримається на дуже високому рівні.

Якщо ви ще не бачили цього мультика або є великим його шанувальником, то ця стаття для вас. 24 Канал підготував детальний опис фільму, який може навіть здивувати цікавими фактами.

"Таємниця Коко" – що відомо про мультфільм?

Рік виходу: 2017

Студії: Pixar Animation Studios та Walt Disney Pictures

Тривалість: 105 хвилин

Режисери: Лі Анкріч, Адріан Моліна

Рейтинг IMDb: 8,4

Актори озвучення:

Ентоні Гонсалес – Міґель;

Гаель Гарсія Берналь – Гектор;

Бенджамін Бретт – Ернесто де ла Крус;

Рене Віктор – бабуся Елена;

Ана Офелія Мургія – Коко.

Нагороди: мультфільм отримав два Оскара у номінаціях "Найкращий анімаційний фільм" і "Найкраща пісня", також у колекції є: "Золотий глобус" за найкращий анімаційний фільм, премія BAFTA, Annie Awards, Saturn Awards та інші. Загалом "Таємниця Коко" здобула 113 нагород.

Сюжет мультфільму

"Коко" це історія про родину, пам'ять предків, силу музики, примирення поколінь і страх бути забутим.

Головний герой – 12-річний хлопчик Міґель, який живе у мексиканському містечку в родині, яка поколіннями займається виготовленням взуття. Його сім’я вже багато десятків років ненавидить музику, бо пращур колись покинув родину заради кар'єри музиканта.

Але Міґель мріє стати музикантом, як його кумир Ернесто де ла Крус. У День мертвих хлопець випадково потрапляє до чарівного Світу мертвих, де зустрічає душі своїх предків. Там він знайомиться з веселим шахраєм Гектором, і разом вони вирушають у подорож.

Мультфільм показує мексиканське свято Día de Muertos (День мертвих), де смерть сприймається не як кінець, а як продовження зв’язку між рідними.

Особливості "Коко"

Це перший мультфільм Pixar із майже повністю латиноамериканським складом;

Для створення фільму команда творців спеціально їздила до Мексики, вивчаючи їхні музику, культуру й традиції;

Світ мертвих створений із величезною кількістю деталей, яскравих кольорів і мексиканських символів;

Пісня "Remember me" стала однією з найвідоміших пісень Disney/Pixar.

Цікаві факти