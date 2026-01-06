Старий український серіал, від якого фанатіли всі

Український кінематограф постійно тішить глядачів новинками, але й раніше були серіали, від яких не можна було відірватися. У той час, коли на телебаченні переважала російська мова, цей серіал був україномовним.
"Тільки кохання" – історія, яка затягує з першої серії й від якої не можна відірватись до фінальних титрів. Про що цей серіал – розповідаємо далі на 24 Каналі.
Дивіться також Не "Холостяк": цікаві фільми та серіали з Тарасом Цимбалюком
Про що серіал "Тільки кохання"?
Це перший довгий україномовний серіал, прем'єра якого відбулася у 2010 році. Стрічка одразу зацікавила глядачів, адже до цього часу в кіноіндустрії переважала російська мова.
За сюжетом, архітектор Денис важко переживає загибель дружини й сам виховує доньку. Одного разу чоловік зустрічає вчительку Ольгу, до якої виникають почуття, що стають взаємними. Звісно ж, у їхній історії є чимало перипетій, за чим цікаво спостерігати глядачам.
"Тільки кохання" 1-2 серія: дивіться відео онлайн
Цікаво те, що "Тільки кохання" – це адаптація румунського серіалу Numai iubirea. Українська адаптація зараз доступна на онлайн-ресурсах "1+1". Серіал транслювали тоді, коли український медіапростір заполонили турецькі кіноісторії, тож "Тільки кохання" склало достойну конкуренцію.
Які актори зіграли у серіалі?
- Олександр Нікітін – архітектор Денис
- Магдалена Горська – співачка Ольга (це польська акторка, яку озвучила Людмила Ардельян)
- Вікторія Литвиненко – вчителька Альбіна
- Аліса Лукшина – Марія, донька Дениса
- Володимир Міненко – Віктор, брат Дениса
- Катерина Кузнєцова – Аліна, сестра Альбіни
Що подивитися, якщо сподобався серіал "Тільки кохання"?
Раніше в українському серіальному виробництві було залучено багато росіян, тож і серіали створювались російською. Однак згодом ситуація змінилася. Серед довгих серіалів, які затягують сюжетом є:
-
"Моя улюблена Страшко" – історія, що дуже перегукується з російським серіалом про Катю Пушкарьову. Подивіться її, якщо хочеться чогось легкого, з ненапруженим сюжетом.
-
"Голова" – ситком про перспективну молодь, життєвий виклик, пріоритети, українське село та наших надзвичайних людей. А також з цікавою любовною лінією.
-
"Будиночок на щастя" – комедійний серіал, що складається аж з 6 сезонів, тож точно підійде тим, хто шукає щось для довгого перегляду.