70-річна зірка "Тельми і Луїзи" здивувала новим фото

Голлівуд давно привчив нас до дивної арифметики. Якщо акторці виповнилося 40 – таблоїди вже рахують зморшки. Якщо 50 – починають шукати "невдалу пластику". А якщо 70 і вона виглядає щасливою, то інтернет одразу підозрює або фільтри, або чарівний еліксир.

Як розповідає HELLO, зірка культового фільму "Тельма і Луїза" Джина Девіс просто опублікувала нове фото в Instagram – і змусила фанатів уважніше придивитися до цифри в паспорті.



Джина Девіс на прогулянці / Фото з інстаграму акторки



На знімку 70-річна акторка прогулюється мальовничим містечком із морозивом у руці. Квіткова сукня з мереживом, солом'яний капелюх і жодного натяку на кризу віку.

Акторка зізналася, що ніколи ще не почувалася настільки впевнено.

"Я думаю, це чудово. Щороку я подобаюся собі все більше. І навіть думаю, що з кожним роком маю кращий вигляд", – сказала акторка.

За її словами, з віком приходить дуже приємний бонус – ти просто перестаєш хвилюватися через цифри.

Де зараз Джина Девіс

Нагадаємо саме зараз саме зараз акторка грає у серіалі "Бороуз" від Netflix. Вона грає харизматичну мешканку елітного пансіонату для літніх людей, який, звісно ж, приховує чимало темних секретів. Бо як інакше – це ж не каталог садових меблів.

Але найбільше акторку потішило інше. Її героїня заводить роман із чоловіком, який майже на три десятиліття молодший.

За словами Девіс, її партнер Карлос Міранда виявився "просто мрією".

"Бути сексуальною в моєму віці? Таке трапляється нечасто. А тут ще й значно молодший чоловік. Це було весело", – з усмішкою каже акторка.

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