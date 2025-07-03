Її обожнювали українці: що відомо про покійну зірку "Коли ми вдома" Тетяну Шелігу

Днями мережу сколихнула новина про те, що заслужена артистка України Тетяна Шеліга перебуває у критичному стані. А вже 3 липня 2025 року донька акторки повідомила жахливу звістку.

Зірки серіалу "Коли ми вдома" не стало на 76 році життя. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо біографію Тетяни Шеліги, яку обожнювали українські глядачі.

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Що відомо про Тетяну Шелігу – зірку серіалу "Коли ми вдома"

Тетяна Шеліга народилася 10 грудня 1948 року у Києві. Вона все життя мріяла стати акторкою і докладала для цього чимало зусиль. Зрештою, усі ці старання виправдали себе. Тетяна стала заслуженою артисткою України, номінанткою на театральну премію "Київська пектораль", акторкою театру та кіно та просто улюбленицею українців.



Тетяна Шеліга / Фото з фейсбуку акторки

Усе це не далося їй спроста, адже акторці не пощастило вступити в театральний ВИШ з першого разу. Вона намагалася вступити двічі, а згодом протоптувала свою театральну стежинку поступово. Працювала в Севастопольському театрі, де зіграла ролі, про які можна було тільки мріяти, згодом брала участь у п'єсах інших театрів, а у 1996 році указом президента України Шелізі надали звання "Заслужений артист України".

На рахунку Тетяни просто десятки неймовірних ролей, у фільмах, серіалах, а також на театральних сценах.

Та чи не найбільше український глядач знає Тетяну Шелігу із серіалу "Коли ми вдома".

Прем'єра стрічки відбулась у 2014 році та транслювалась до 2018-го. Там акторка втілила роль Надії Бакуліної, яка неабияк полюбилась українському глядачеві.



Тетяна Шеліга у серіалі "Коли ми вдома" / Кадр із серіалу

Окрім того, ви можете знати Шелігу як зірку стрічок "Київський торт", "Поки станція спить", "Центральна лікарня", "Чорна квітка", "Не жіноча робота", а також ролями у театрі у таких п'єсах, як "Жахливі батьки", "Міщанин-шляхтич", "Нареченого викликали, дівчата?" та багатьох інших.

3 липня 2025 року, після важкої боротьби за життя, Тетяна Шеліга померла. Близько двох місяців акторка перебувала у критичному стані, після чого відійшла у вічність.

Вона назавжди залишиться у пам'яті українських глядачів завдяки ролям в улюблених серіалах та п'єсах, які увійшли у фільмографію Тетяни Шеліги та в історію української культури.