Розпочалися зйомки серіалу про The Beatles: перше фото головних акторів

Оголосили ключовий склад драматичного серіалу Hamburg Days, який розповідає про ранні роки легендарного гурту The Beatles. Зйомки вже розпочалися у Гамбурзі, Мюнхені та Ліверпулі.

Про це повідомляє Variety.

Серіал про гурт The Beatles: що про нього відомо?

Шоуранером серіалу став Крістіан Швохов, який працював над серіалом "Корона" і над фільмом "Мюнхен. На порозі війни", а головним сценаристом – Джеймі Каррагер.

Події розгортаються у 1960-х роках у клубах гамбурзького кварталу Санкт-Паулі, де учасники недосвідченого рок-гурту з Ліверпуля зустрічаються з двома молодими артистами – Клаусом Ворманном та Астрід Кірхгерр. Разом вони перетворюють незграбну групу підлітків на музичний феномен.

Акторський склад серіалу

Ріс Менніон – Джон Леннон

– Джон Леннон Елліс Мерфі – Пол Маккартні

– Пол Маккартні Гарві Бретт – Джордж Гаррісон

– Джордж Гаррісон Луї Ландау – Стюарт Саткліфф

– Стюарт Саткліфф Патрік Гілмор – Піт Бест

– Піт Бест Луна Йордан – Астрід Кірхгерр

– Астрід Кірхгерр Каспер фон Бюлов – Клаус Ворманн

– Клаус Ворманн Лаура Тонке – Нільза Кірхерр

– Нільза Кірхерр Трістан Вин Пюттер

Макс фон Гробен

Актори серіалу про The Beatles / Фото Variety, Gordon Timpen

Про гурт The Beatles знімають фільм

Нагадаємо, що компанія Sony Pictures знімає чотири фільми про гурт The Beatles, кожен з яких буде присвячений окремому учаснику. Режисером стрічок виступив Сем Мендес.

Прем'єра запланована на квітень 2028 року. Учасників колективу на екрані втілять: Гарріс Дікінсон (Джон Леннон), Пол Мескаль (Пол Маккартні), Баррі Кеоган (Рінго Старр), Джозеф Квінн (Джордж Гаррісон).