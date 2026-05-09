Розпочалися зйомки серіалу про The Beatles: перше фото головних акторів
Оголосили ключовий склад драматичного серіалу Hamburg Days, який розповідає про ранні роки легендарного гурту The Beatles. Зйомки вже розпочалися у Гамбурзі, Мюнхені та Ліверпулі.
Про це повідомляє Variety.
Серіал про гурт The Beatles: що про нього відомо?
Шоуранером серіалу став Крістіан Швохов, який працював над серіалом "Корона" і над фільмом "Мюнхен. На порозі війни", а головним сценаристом – Джеймі Каррагер.
Події розгортаються у 1960-х роках у клубах гамбурзького кварталу Санкт-Паулі, де учасники недосвідченого рок-гурту з Ліверпуля зустрічаються з двома молодими артистами – Клаусом Ворманном та Астрід Кірхгерр. Разом вони перетворюють незграбну групу підлітків на музичний феномен.
Акторський склад серіалу
- Ріс Менніон – Джон Леннон
- Елліс Мерфі – Пол Маккартні
- Гарві Бретт – Джордж Гаррісон
- Луї Ландау – Стюарт Саткліфф
- Патрік Гілмор – Піт Бест
- Луна Йордан – Астрід Кірхгерр
- Каспер фон Бюлов – Клаус Ворманн
- Лаура Тонке – Нільза Кірхерр
- Трістан Вин Пюттер
- Макс фон Гробен
Про гурт The Beatles знімають фільм
Нагадаємо, що компанія Sony Pictures знімає чотири фільми про гурт The Beatles, кожен з яких буде присвячений окремому учаснику. Режисером стрічок виступив Сем Мендес.
Прем'єра запланована на квітень 2028 року. Учасників колективу на екрані втілять: Гарріс Дікінсон (Джон Леннон), Пол Мескаль (Пол Маккартні), Баррі Кеоган (Рінго Старр), Джозеф Квінн (Джордж Гаррісон).