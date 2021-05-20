"Тілоохоронець дружини кілера": мережу вразив трейлер продовження нестримної комедії

Kinomania Film Distribution опублікувала основний трейлер комедійного бойовика "Тілоохоронець дружини кілера". У новому фільмі – ще більше екшну, гумору і шикарної акторської гри! Прем’єра в Україні запланована на 24 червня 2021 року.

Кримінальний бойовик "Тілоохоронець дружини кілера" є продовженням фільму, що вийшов у 2017 році. Стрічка зібрала у світовому прокаті понад 180 мільйонів. Про це повідомили у пресслужбі фільму Kinomania LLC.

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Про повернення ключових акторів до виконання своїх ролей стало відомо у травні 2018 року. Тоді також оголосили, що режисер та сценарист залишаються ті самі – Патрік Хьюз та Том О’Конор. Знімали фільм в Італії, Хорватії, Словенії, Болгарії та Великобританії.



Постер до комедійного бойовика "Тілоохоронець дружини кілера" / Фото Kinomania LLC

Сюжет фільму "Тілоохоронець дружини кілера"

Кілеру міжнародного рівня (Семюел Л. Джексон) і його професійному тілоохоронцю (Раян Рейнольдс) таки вдалось потоваришувати. Тепер вони об’єднуються, щоб захистити дружину найманого вбивці (Сальма Гаєк). Приготуйся зустріти Антоніо Бандераса і Морґана Фрімена, які приєдналися до одного з найгучніших кінохітів цього літа!

"Тілоохоронець дружини кілера" 2021: дивіться трейлер

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Актори фільму "Тілоохоронець дружини кілера"