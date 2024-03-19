Тімоті Шаламе в образі молодого Боба Ділана: у мережі з'явились перші фото зі знімань

У грудні Тімоті Шаламе виконав роль легендарного шоколатьє у мюзиклі "Вонка", у лютому повернувся на великий екран у другій частині "Дюни" Дені Вільньова, а тепер взявся зіграти образ легендарного американського музиканта Боба Ділана у майбутньому біографічному фільмі Джеймса Менґольда.

Шаламе відтворить роль Ділана у період його становлення, і, як відзначив Менґольд минулого року, сам виконає його вокальні партії. До мережі потрапили фото зі знімального майданчика.

Не пропустіть Найгучніші перемоги та провали року: які фільми треба переглянути, а які – не варті вашої уваги

У мережі з'явились фото Тімоті Шаламе у ролі Боба Ділана

У Нью-Йорку розпочалися зйомки фільму "Повністю невідомий" режисера Джеймса Менгольда ("Перерване життя", "Переступити межу", "Логан"). У ролі Боба Ділана виступає 28-річний Тімоті Шаламе.

В інтернеті з'явилися фотографії Тімоті Шаламе зі знімального майданчика. На знімках він одягнутий в стилі 60-х років: у вузьких джинсах, кашкеті газетяра, в'язаному шарфі, зеленій куртці, жовтому рюкзаку та зношеному футлярі з гітарою в руках.

Про майбутній фільм відомо наразі досить мало. За словами Менґольда, він розкриє шлях молодого Боба Ділана до слави. Режисер підкреслив, що глядачам слід очікувати цікавої та правдивої історії про захопливий період американської музичної сцени.

Тімоті Шаламе зіграв головну роль у найкасовішому фільмі 2024 року

"Дюна 2" вийшла у світовий прокат 1 березня 2024 року і вже зробила шалені касові збори по всьому світу.

"Дюна 2": дивіться онлайн трейлер фільму

У новій частині, головний герой Пол Атрейдес (Тімоті Шаламе), вирушає у міфічну подорож та об'єднується з Чані та Фріменами, щоб помститися змовникам, які знищили його родину.

Знаходячись перед вибором між коханням свого життя та долею всесвіту, Пол намагається запобігти жахливому майбутньому, яке може передбачити лише він.