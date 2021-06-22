"Це буде велике кіно": Тіна Кароль готується до зйомок у комедії

Українська попдіва Тіна Кароль відправилася у Казахстан з промо-туром нового альбому "Красиво". Там співачка в інтерв'ю казахстанському телеканалу розказала, що готується до зйомок у комедії. Співачка запевнила, що "це буде велике кіно".

Це буде не перша роль співачки у кіно. Адже до сьогодні вона знімалася вже у 12-х фільмах. Серед яких два документальних – про саму Тіну Кароль: "Сила кохання та голосу" та "Інтонації Тіни Кароль".

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Тіна Кароль про зйомки у кіно

Ведуча нагадала Тіні, що вона недавно ділилася своїм бажанням знятись у комедії. Співачка підтвердила її слова і запевнила, що "Так, звичайно. Це буде". Також доповнила, що вона справді отримала пропозицію знятися в кіно.

Ми наразі на етапі затвердження дат зйомок. Це мелодрама, можна сказати, комедійна. Це буде велике кіно. На зустрічі, коли ми спілкувалися, я говорю: "Ви ж розумієте, що маєте так красиво і так актуально знімати, щоб це було цікаво в кінотеатрах. Хотілося б, щоб це кіно сприйняли скрізь,

– заявила Тіна Кароль.

Інтерв'ю Тіни Кароль: дивіться відео онлайн