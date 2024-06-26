Поки Євро-2024 у розпалі: 5 неймовірних фільмів про легенд футболу

Сьогодні, 26 червня відбувся довгоочікуваний матч Україна – Бельгія. Українська збірна вилетіла з турніру, але на цьому чемпіонат Європи не завершується. На тлі неймовірних поєдинків пропонуємо подивитися фільми про легенд футболу.

У добірці Кіно 24 – 5 фільмів про п'ятьох знаменитостей у футболі. Якщо вас цікавить ця тема або ж ви хочете дізнатися більше про легендарних футболістів – ці стрічки для вас.

Дивіться також 3 фільми про футбол, які має побачити кожен вболівальник

"Пеле: Народження легенди"

Біографічний фільм демонструє чимало епізодів з життя та кар'єри бразильського футболіста Пеле. Від дитинства до перемоги на Чемпіонаті світу у Швеції – тоді Пеле було 17 років. Сім'я Едсона Арантіса ду Насіменту (його справжнє ім'я) жила небагато, а його батько, який теж був непоганим гравцем, рано отримав травму. Але тато з мамою робили все для щасливого життя дітей.

"Пеле: Народження легенди": дивіться трейлер онлайн

"Марадона"

Документальний фільм розповідає про життєвий шлях знаменитого аргентинського футболіста Дієго Марадони. Він складається з семи епізодів, кожен з яких має назву одного зі смертних гріхів. Окремо у фільмі показана боротьба Марадони з наркотичною залежністю, його родина, друзі та політичні погляди.

"Марадона": дивіться трейлер онлайн

"Мессі"

У центрі документальної стрічки – життя легендарного нападника іспанської "Барселони" і збірної Аргентини Ліонеля Мессі. Фільм складається з архівних відео, фрагментів старих роликів, що допомагають розкрити особистість Мессі. У зніманнях також взяли участь інші футболісти і колеги.

"Мессі": дивіться трейлер онлайн

"Зідан: Портрет 21 століття"

Французький документальний фільм присвячений життю Зінедіна Зідана, який завершив професійну кар'єру у 2006 році. Тоді він отримав червону карточку на Чемпіонаті світу за удар суперника. У стрічці не лунає ні слова: натомість тут показують деталі кожного руху Зідана під час матчу.

"Зідан: Портрет 21 століття": дивіться трейлер онлайн

"Джордж Бест. Сам по собі"

Фільм базується на інтерв'ю з друзями знаменитого футболіста та зірками футболу. Тут багато архівних рідкісних знімків. Попри те, що Бест страждав від алкогольної залежності, у стрічці зосередилися на його успіхах.

"Джордж Бест. Сам по собі": дивіться трейлер онлайн