Особисто одружив ексдружину з іншим: Тобі Магвайр шокував Голлівуд своїм вчинком

Зірка "Людини-павука" Тобі Магвайр неабияк здивував публіку, коли з'явився на весіллі своєї колишньої дружини Дженніфер Маєр. Причому актор прийшов не просто привітати молодят, а особисто провів весільну церемонію.

Як передає People, що офіційно розлучення Магвайра та Маєр завершилося лише кілька тижнів тому. А новим обранцем дизайнерки став син нігерійського мільярдера.

Тобі Магвайр одружив колишню дружину з іншим

10 жовтня 2026 року 49-річна дизайнерка ювелірних прикрас Дженніфер Маєр вийшла заміж за бізнесмена Джеффрі Огунлесі – сина нігерійського мільярдера Адебайо Огунлесі.



Тобі Магвайр на весіллі колишньої дружини / Фото BACKGRID



Розкішне весілля відбулося на Гаваях, у п'ятизірковому готелі Four Seasons Resort Lanai. Однак головним сюрпризом став не список знаменитих гостей, а Тобі Магвайр, який особисто провів церемонію одруження своєї ексдружини.

Серед запрошених були Леонардо Ді Капріо з коханою Вітторією Черетті, Джефф Безос із дружиною Лорен Санчес, Кортні Кокс та інші знаменитості. Схоже, голлівудська дружба після розлучення вийшла на абсолютно новий рівень.

Розлучилися через 10 років, але залишилися близькими

Магвайр і Маєр одружилися у 2007 році, однак у 2016-му оголосили про розрив. Документи на розлучення подали у 2020 році, а офіційно завершили процес лише 21 вересня 2026 року.



Весілля Дженіффер Маєр / Фото BACKGRID



У колишнього подружжя двоє дітей – 19-річна донька Рубі та 17-річний син Отіс. Обоє також були присутні на весіллі матері.

Цікаво, що Дженніфер раніше розповідала про теплі стосунки між колишнім чоловіком та новим обранцем. За її словами, вони разом подорожують, святкують дні народження та проводять сімейні свята.

До слова, Маєр та Огунлесі почали зустрічатися у 2023 році, а в серпні 2024-го заручилися. На початку 2026 року в пари народилася донька, яка стала третьою дитиною дизайнерки.



Тобі Магвайр на весіллі колишньої дружини / Фото BACKGRID



Тож поки одні голлівудські зірки роками ділять майно та з'ясовують стосунки в судах, Тобі Магвайр вирішив особисто допомогти колишній дружині розпочати новий розділ життя. І, здається, сценарій цієї історії міг би позмагатися з голлівудськими романтичними комедіями.

До слова, нещодавно стало відомо про одруження двох українських акторів.