Крім ролі Драко Мелфоя у "Гаррі Поттері": 4 найкращі фільми з Томом Фелтоном

Том Фелтон доволі швидко став популярним молодим британським актором. Все завдяки багаторічній ролі Драко Мелфоя у "Гаррі Поттері". Його кар'єра стартувала у юному віці й вона точно не зупиняється.

Том Фелтон довів, що може бути першокласним актором не лише у світі чарівників та відьом, але й на кіно та телебаченні. Сьогодні, 22 вересня, йому виповнюється 37 років. Кіно 24 розповість про найкращі ролі актора окрім його культового персонажа Драко.

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"Об'єднане королівство"

Біографічна драма, заснована на реальних подіях, розповідає про романтичні стосунки африканця Серетсе Кхами та британки Рут Вільямс, що обертаються міжнародним скандалом.



Том Фелтон у кіно / Кадр з фільму

Фелтон зіграв Руфуса Ланкастера, лиходія-комісара. Його персонаж був вигаданий, але важливий для історії.

"Меган Ліві"

Драматичний фільм заснований на реальних подіях життя Меган Ліві – молодої жінки, яка була морським піхотинцем, а також її собаки Рекса. Вони зазнали поранення в Іраку.



Том Фелтон у кіно / Кадр з фільму

Том Фелтон втілив роль Ендрю Діна, ветерана-кінолога. Він допоміг Меган та навчав її. Хоч його роль другорядна, вона вирішальна для сюжетної лінії.

"Белль"

Британська драма розповідає про доньку англійського адмірала та темношкірої жінки. Дайду Елізабет Белль народилась поза шлюбом, а тому на її долю випадають непрості обставини.



Том Фелтон у кіно / Кадр з фільму

Том Фелтон грає огидного Джеймса Ешфорда, який є расистом і ненавидить жінок. Та яким би жахливим не був персонаж, актору вдалося втілитися в роль і показати її дуже правдоподібно.

"Проти сонця"

Події американської драми розгортаються у часи Другої світової війни. Вона заснована на реальних подіях і розповідає про виживання головних героїв – пілота, бомбардира і радиста – у надскладних умовах.



Том Фелтон у кіно / Кадр з фільму

Том Фелтон виконав головну роль Тоні Пастули. Він зміг дати глядачам відчути те, через що пройшов його персонаж.