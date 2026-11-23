Британський актор Том Фелтон, який прославився роллю зарозумілого слизеринця у фільмах про Гаррі Поттера, записав особливе відеозвернення для українського морпіха, який 4 роки перебував у полоні.

Як повідомляє видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", Фелтон запросив українського захисника Олександра Іванова відвідати студію в Лондоні, де знімали легендарну кіносагу. Відеозвернення актора показали 21 листопада під час благодійного вечора Ярослави Гресь "Синя сукня" у Львові.

Том Фелтон особисто звернувся до українського морпіха

У своєму відеозверненні виконавець ролі Драко Мелфоя запросив Олександра побачити місця, де створювали фільми про хлопчика-чарівника. Звісно, без фірмового слизеринського гумору не обійшлося. Актор пожартував, що сподівається побачити українця серед прихильників Слизерину, адже для Гафелпафу таких пропозицій він нібито не робить.

Ба більше, Фелтон навіть пообіцяв приберегти для військового ліжко у слизеринському гуртожитку. Для Олександра такий сюрприз став справжньою несподіванкою. Захисник поділився емоціями у своєму Instagram.

Ну скажіть мені хтось у 2021 році, що Том Фелтон буде записувати для мене відео? Те, що в мене немає слів і я вражений, – це взагалі нічого не сказати! – написав військовий.

Історії про Гаррі Поттера допомагали виживати в полоні

За цим зворушливим моментом стоїть історія. Олександр Іванов – майор морської піхоти, який захищав Маріуполь у складі 36-ї окремої бригади морської піхоти. У 2022 році після боїв на заводі імені Ілліча він потрапив у російський полон, де провів 4 роки, 1 місяць і 3 дні.

У неволі українським військовим забороняли навіть розмовляти між собою. Однак Олександр знайшов спосіб підтримувати побратимів – пошепки переповідав їм усі сім книжок про Гаррі Поттера.

Історії про хлопчика, який вижив, дружбу, відвагу та боротьбу зі злом допомагали захисникам хоча б подумки вирватися за межі російської неволі. Увесь цей час удома на Олександра чекали дружина Неллі та син Демид.

15 травня 2026 року військовий нарешті повернувся в Україну під час обміну полоненими та розпочав реабілітацію.

Джоан Роулінг також зробила подарунок українському захиснику

Історія Олександра зворушила не лише Тома Фелтона, а й авторку знаменитої книжкової серії Джоан Роулінг.

Ще під час перебування чоловіка в полоні його дружина Неллі написала письменниці листа, в якому розповіла, як історії про Гаррі Поттера допомагали українським військовим переживати найтемніші часи. І письменниця відгукнулася.

31 липня 2026 року, у день народження самої Роулінг та її знаменитого літературного героя, Олександр отримав особливий подарунок. Завдяки проєкту Ukraine WOW йому передали примірник книжки "Гаррі Поттер і філософський камінь" з особистим автографом авторки та лист від неї.

У своєму зверненні письменниця зазначила, що зраділа звільненню українського захисника, та побажала йому здоров'я і щасливого життя.

До слова, це не єдина голлівудська зірка, що підтримує українців. Не так давно зірка фільму "Термінатор 2" записав звернення до українців.