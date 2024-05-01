Відтоді нічого, крім кохання, – Том Генкс зворушив світлиною з дружиною у 36-ту річницю весілля

З нагоди святкування 36-річчя весілля, голлівудський актор Том Генкс поділився зі своїми шанувальниками фотографією разом зі своєю дружиною, актрисою Рітою Вілсон. Ріта є другою дружиною Тома. У них двоє синів – Честер і Трумен.

З нагоди святкування "агатового" весілля актор опублікував ніжне фото, на якому вони зображені разом з коханою. А Ріта на своїй сторінці у соцмережах також зробила пост, де поділилась цілою добіркою спільних світлин.

Дивіться також "Суперники" і не тільки: 3 високорейтингові фільми, які передають дух тенісних турнірів

Том Генкс і Ріта Вілсон святкують річницю весілля: зворушливе фото

На своїй інстаграм-сторінці зірка знаменитого "Фореста Гампа" опублікував фотографію, де він посміхається, обіймаючи свою кохану під час відпочинку на яхті. Знаменитість також відзначив, що вони разом уже 36 років.

1988? 30 квітня? Яка кругла дата. Подружжя Вілсон і Генкс офіційно стали дружиною та чоловіком. 36 років! Відтоді нічого, крім кохання. Дякую,

– підписав світлину Том.

Зі свого боку, Ріта також відзначила свого коханого публічно з нагоди цього важливого свята. На своїй сторінці акторка опублікувала цілу серію спільних фотографій, зроблених у різні періоди їхнього життя, включаючи моменти відпочинку та участь у світських заходах.

У коментарях прихильники тепло привітали подружжя і написали свої слова захоплення їхньою парою.

Хто такий Том Генкс

Американський актор і продюсер починав свою кар'єру у комедіях для сімейного перегляду, зокрема у фільмі "Великий" (1988), але швидко отримав визнання як серйозний драматичний актор.

Він здобув Оскар два роки поспіль за головні ролі у фільмах "Філадельфія" (1993) і "Форрест Ґамп" (1994). Також відомий завдяки фільмам "Великий", "Врятувати рядового Раяна" і "Вигнанець", за які отримав номінації на Оскар.

"Форрест Ґамп": дивіться онлайн трейлер фільму

Крім цих фільмів, він знявся у таких картинах, як "Аполлон-13", "Зелена миля", "Вам лист", а також здобув популярність своїм голосом у мультфільмі "Історія іграшок", де він озвучував ковбоя Вуді.