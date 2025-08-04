Том Голланд поділився першими фотографіями зі зйомок фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день". Нагадаємо, що прем'єра запланована на 2026 рік, а актор грає у стрічці головну роль – Пітера Паркера.

Голланд показав два фото зі знімального майданчика. Пише Кіно 24 з посиланням на його інстаграм.

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Том Голланд показав фото зі зйомок фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день"

На фотографіях Том Голланд одягнений у костюм Людини-павука. Актор стоїть на чомусь, схожому на броньований автомобіль, а за його спиною прикріплений трос для виконання трюків.

Людина-павук: Новий день 1,

– коротко підписав фото Том.

Том Голланд в образі Людини-павука / Фото з інстаграму актора

Зйомки фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день" / Фото з інстаграму Тома Голланда

Кілька днів тому вийшов тизер, де показали новий образ Людини-павука. У відео Том Голланд, що втілює на екрані головного героя, виходить із тіні в костюмі, який більше нагадує версію із коміксів.

Червоний і синій кольори на новому костюмі Людини-павука – яскравіші, а символ павука – більший.

"Людина-павук: Абсолютно новий день": дивіться відео онлайн

Фільм "Людина-павук: Абсолютно новий день" вийде у кінотеатрах 31 липня 2026 року.

Як пише Variety, у цій частині про таємну особистість Пітера Паркера (Том Голланд) дізнається весь світ. Головний герой змушений звернутися за допомогою до Доктора Стренджа (Бенедикт Камбербетч).

Йому вдається створити заклинання, завдяки якому всі забувають, що Пітер Паркер – це Людина-павук, однак з'являються непередбачувані побічні ефекти. Воно притягує інших лиходіїв у вимір героя.

Режисером стрічки "Людина-павук: Абсолютно новий день" став Дестін Деніел Креттон.