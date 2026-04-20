Том Круз може отримати найбільший гонорар в історії Голлівуду: про яку суму йдеться

Знаменитий Том Круз може стати найбільш високооплачуваним актором в історії Голлівуду. Це станеться за умови, що він отримає рекордний гонорар за роль у фільмі "Топ Ґан 3".

Йдеться про його нову угоду зі студією Paramount. Про це повідомило видання Daily Mail.

Який рекордний гонорар може отримати Том Круз?

Якщо заробіток актора перевищить 130 мільйонів доларів завдяки фіксованому гонорару та частці від прибутку, він може стати найбільш високооплачуваним актором в історії Голлівуду.

Нова угода, яку актор уклав зі студією Paramount, передбачає не лише його повернення до ролі Піта "Меверіка" Мітчелла, а й участь як продюсера у франшизі.

Прем'єра третьої частини фільму запланована на літо 2028 року. Якщо "Топ Ґан 3" повторить або перевищить касові збори попередньої стрічки, загальні виплати Тому Крузу можуть сягнути понад 130 мільйонів доларів. Стрічка уже знаходиться на стадії виробництва. Про це повідомляло видання The Guardian.

Що відомо про заробітки Тома Круза?