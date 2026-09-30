Випадковий момент із Томом Крузом розчулив мережу – актор просто вирішив підтримати працівницю

Том Круз звик рятувати світ у "Місії нездійсненній", але цього разу обійшлося без літака, парашута і стрибка з гори. Актор просто помітив працівницю, яка сиділа сама, подумав, що вона засмучена, і вирішив перевірити, чи все з нею гаразд.

Як повідомляє 24 Канал, момент потрапив на камеру спостереження, а згодом відео розлетілося соцмережами. Історія виявилася ще милішою – і трохи смішнішою – коли з'ясувалося, що допомога дівчині насправді не була потрібна. Вона просто зависла у телефоні.

Том Круз подумав, що працівниця засмучена

На відео жінка на ім'я Клементина сидить у кімнаті для персоналу, нахилившись над смартфоном. Круз проходив повз разом із людьми зі своєї команди, але звернув увагу на її позу, зупинився, повернувся до кімнати й нахилився, щоб запитати, чи все гаразд.

Побачивши перед собою Тома Круза, дівчина розгубилася ще більше. Актор переконався, що з нею все добре, вони обмінялися дружнім "кулачком", після чого він пішов далі.

Згодом Круз повернувся

Клементина сама опублікувала запис із камери спостереження у TikTok. Вона зізналася, що під час несподіваної зустрічі ледь могла щось сказати, бо аж ніяк не очікувала побачити поруч одну з найбільших зірок Голлівуду.

Утім, історія отримала ще один хепі-енд: пізніше Круз знову зустрів працівницю і погодився сфотографуватися з нею.

Мережу розчулив вчинок актора

Відео швидко стало вірусним, а користувачі почали хвалити Круза за те, що він просто не пройшов повз людину, яка здалася йому засмученою. Деякі коментатори навіть ділилися власними історіями роботи з актором і стверджували, що така уважність до людей для нього не є чимось незвичним.

Водночас знайшлися й скептики, які запідозрили рекламний трюк напередодні виходу його нового фільму "Діггер". Жодних доказів постановочності відео немає.