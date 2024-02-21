Том Круз познайомився з дітьми своєї коханої-росіянки Ельсіни Хайрової

Всесвітньо відомий американський актор і режисер Том Круз познайомився з дітьми своєї нової обраниці – російської світської леді Ельсіни Хайрової. Варто відзначити, що росіянка є донькою політика, який був союзником Путіна.

36-річна громадянка Росії, яка вже тривалий час мешкає у Великій Британії, виховує свого сина та доньку від попереднього шлюбу з російським олігархом і діамантовим торговцем Дмитром Цвєтковим.

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Том Круз познайомився із дітьми обраниці із Росії

Між Томом Крузом, якому 61 рік, і росіянкою Ельсіною Хайровою стосунки стали настільки серйозними, що актор уже познайомився з дітьми своєї нової коханої. Жінка була у шлюбі з олігархом із Росії, утім, розвелась ще у 2021 році.

Щоправда, невідомо, чи знайома Ельсіна з трьома дітьми Тома Круза. У актора є двоє прийомних дітей – Ізабелла і Коннор, яких він усиновив у шлюбі з Ніколь Кідман. Також він має кровну доньку Сурі від Кеті Холмс.

Ельсіна ж регулярно ділиться спільними фотографіями з донькою, але сина майже не публікує в соцмережах. Його можна побачити лише на кількох фотографіях, які були зроблені майже сім років тому, з них можна дізнатись, що хлопцю 13 років, а його ім'я Тамір.

Том Круз зустрічається із росіянкою: що відомо

Нещодавно стало відомо, що всесвітньо відомий актор Том Круз будує стосунки із росіянкою. Вони стараються зберігати конфіденційність щодо своїх стосунків. Проте, близьке оточення росіянки вже давно знає про офіційність їхніх відносин та часті ночі Тома Круза, проведені в розкішній квартирі Хайрової в Найтсбріджі.