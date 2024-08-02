Відомий голлівудський актор виконає карколомний трюк на церемонії закриття Олімпіади в Парижі

Низка американських ЗМІ повідомляє, що на церемонії закриття Олімпійських ігор в Парижі запланована участь Тома Круза. Відомо, що він здійснить стрибок з парашута, символізуючи передачу права проведення літніх Олімпійських ігор 2028 року Лос-Анджелесу.

Том Круз відомий своїми екстремальними трюками в кіно, і цей виступ стане ще одним доказом його відваги та професіоналізму. Він неодноразово підкорював глядачів своєю готовністю брати участь у найризикованіших сценах, і тепер він продемонструє це на церемонії закриття Олімпійських ігор-2024.

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Том Круз стрибне з парашутом на церемонії закриття Олімпіади в Парижі: подробиці

Частину церемонії закриття Олімпійських ігор, яка проходитиме в Лос-Анджелесі, організовує компанія Fulwell 73, заснована ведучим Джеймсом Корденом. Ця компанія відповідає за створення незабутнього шоу, поєднуючи завчасно зафільмовані матеріали з живими елементами. Таке поєднання обіцяє винятковий та інноваційний формат подібних заходів.

Голлівудський актор Том Круз також відвідав Олімпійські ігри. Він подивився кваліфікацію художніх гімнасток і змагання із плавання.

Після змагань актор поділився своїми враженнями з Reuters.

Це чудово. Чудові історії, чудові спортсмени. Це неймовірно те, що вони роблять, відчуття виконаного обов'язку,

– зазначив Том Круз.

Церемонія закриття XXXII літніх Олімпійських ігор відбудеться 11 серпня і буде проведена одночасно в Парижі та Лос-Анджелесі. Лос-Анджелес вже активно готується до проведення XXXIV літніх Олімпійських ігор, що відбудуться через кілька років.