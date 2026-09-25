Як зараз виглядає перша дружина Тома Круза Мімі Роджерс

Коли говорять про особисте життя Тома Круза, зазвичай згадують Ніколь Кідман або Кеті Голмс. Але ще до них у житті актора була Мімі Роджерс – його перша дружина, з якою він одружився ще наприкінці 1980-х. Сьогодні акторці 70 років, вона значно рідше з’являється в центрі уваги, але кар’єру не залишила.

24 Канал розповідає, хто така Мімі Роджерс, як склалося її життя після шлюбу з Крузом і чим вона займається зараз.

Хто така Мімі Роджерс

Повне ім’я акторки – Міріам Спіклер. Вона народилася 27 січня 1956 року у Флориді та почала акторську кар’єру на початку 1980-х. Однією з робіт, що привернула до неї увагу, став трилер "Той, хто стежить за мною" 1987 року. Згодом вона зіграла у "Відчайдушних годинах", "Захопленні", "Остіні Паверсі: Міжнародній людині-загадці" та "Загублених у космосі".

Телебачення теж нікуди не поділося: Роджерс з’являлася у "Секретних матеріалах", "Божевільних", "Два з половиною чоловіки", а однією з її помітних пізніх робіт став серіал "Босх" та його продовження "Босх: Спадщина".

Як Мімі Роджерс стала першою дружиною Тома Круза

Роджерс познайомилася з Крузом у середині 1980-х. Вони одружилися у травні 1987 року, коли Томові було 24, а Мімі – 31. Шлюб тривав менше трьох років: офіційно пара розлучилася у лютому 1990-го.

Саме Роджерс часто називають людиною, яка познайомила Круза із саєнтологією. Вона виросла у середовищі, пов’язаному з цією організацією, хоча пізніше сама відійшла від неї.

Після розлучення Круз невдовзі одружився з Ніколь Кідман, а Мімі почала стосунки з продюсером Крісом Чіаффою. Вони були разом багато років і одружилися у 2003-му. Подружжя має двох дітей – доньку Люсі та сина Чарлі.

Як вона виглядає зараз

У січні 2026 року Роджерс виповнилося 70 років. На нових фото акторка з’являється з темним волоссям і доволі стриманим макіяжем, а західні медіа окремо звертають увагу на її природний вигляд.

Раніше друга дружина Тома круза розповідала пр опочаток їх стосунків.