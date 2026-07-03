Том Круз святкує 63-річчя: як змінювався актор за 45 років кар'єри

3 липня талановитий американський актор Том Круз святкує свій день народження. Сьогодні йому виповнилося 63 роки.

За свою кар'єру він здобув світову популярність і став одним із найвідоміших акторів Голлівуду, вражаючи глядачів абсолютно різноплановими ролями. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, як змінювався Том Круз протягом 45 років своєї кінокар'єри.

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Як змінювався актор за 45 років кар'єри?

Для багатьох Том Круз насамперед асоціюється з бойовиками, адже він майстерно виконує найризикованіші екшн-сцени. До того ж більшість небезпечних трюків актор виконує сам, без допомоги дублерів, що викликає ще більше захоплення у глядачів. Водночас за 45 років кар'єри він встиг перевтілитися у безліч абсолютно різних персонажів.

Свій шлях у кіно Том Круз розпочав ще у 1981 році й відтоді не припиняє активно зніматися. Пропонуємо поглянути, як змінювався актор протягом усіх цих років.

"Відбій" 1981



Том Круз у стрічці "Відбій" / Кадр із фільму

"Втрачаючи це" 1982



Том Круз у стрічці "Втрачаючи це" / Кадр із фільму

"Тільки вірні ходи" 1983



Том Круз у стрічці "Тільки вірні ходи" / Кадр із стрічки

"Далеко-далеко" 1992



Том Круз у стрічці "Далеко-далеко" / Кадр із фільму

"Операція "Валькірія"" 2008



Том Круз у фільмі "Операція "Валькірія"" / Кадр із фільму

"Лицар дня" 2010



Том Круз у фільмі "Лицар дня" / Кадр із фільму

"Мумія" 2017



Том Круз у фільмі "Мумія" / Кадр із фільму

"Топ Ґан: Меверік" 2022



Том Круз у фільмі "Топ Ґан: Меверік" / Кадр із фільму

Якщо ви ще не визначилися, що подивитися ввечері, фільм за участю Тома Круза стане чудовим вибором. Тож обирайте стрічку до смаку й відзначте день народження легендарного актора захопливим кіновечором.