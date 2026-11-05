80-річного Томмі Лі Джонса помітили з дружиною: як зараз виглядає зірка "Людей у чорному"

80-річний Томмі Лі Джонс, відомий за фільмом "Люди у чорному", влаштував романтичний вечір зі своєю дружиною, 62-річною Дон Лорел-Джонс. І все це без червоної доріжки, спалахів камер та зайвої голлівудської показухи.

3 листопада подружжя помітили у Західному Голлівуді, де вони вечеряли в італійському ресторані Madeo. Як повідомляє Page Six, закохані провели в закладі майже дві години, а фотографи заскочили їх, коли вони чекали на автомобіль.

Що відомо про дружину Томмі Лі Джонса

Томмі Лі Джонс та Дон Лорел-Джонс / Фото BACKGRID



Історія кохання пари почалася ще 1995 року на зйомках телевізійного фільму "Славні старі хлопці" (The Good Old Boys). Тоді Дон працювала асистенткою оператора, а Джонс виконував головну роль.

У березні 2001 року вони одружилися на приватній церемонії в Сан-Антоніо. Відтоді подружжя намагається тримати особисте життя якомога далі від сторонніх очей.



Томмі Лі Джонс та Дон Лорел-Джонс / Фото BACKGRID



Більшу частину часу актор і його дружина проводять на ранчо в Техасі або у своєму маєтку з полем для поло неподалік Буенос-Айреса в Аргентині.

Попри поважний вік, Томмі Лі Джонс продовжує зніматися. А от світські заходи, схоже, досі не входять до списку його улюблених розваг.

Нагадаємо, не так давно актор втратив свою доньку. Трагедія сталась на початку цього року.