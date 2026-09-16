ТОП історичних серіалів, які безсоромно вкрадуть ваш сон

Історичні серіали мають одну підступну властивість: вмикаєш їх нібито "для загального розвитку", а о третій ночі вже переживаєш, чи одружиться Генріх VIII ще раз і хто кого не запросив на вечерю у Нью-Йорку XIX століття.

Якщо саме такого культурного недосипу вам бракувало, то 24 Канал зібрав серіали саме з таким вайбом. Ви точн оне зможете відірватись, доки не дізнаєтесь усі таємниці.

"Мисливці"

Роки: 2020 – 2023

Жанр: історична драма, трилер, альтернативна історія

IMDb: 7,2

Нью-Йорк, 1977 рік. Молодий Джона дізнається про таємну групу людей, які полюють на нацистів, що після Другої світової осіли у США й тепер нібито готують Четвертий рейх. На чолі команди – загадковий Меєр Офферман у виконанні Аль Пачіно.

Що кажуть критики та глядачі: на Rotten Tomatoes – 68% від критиків і 63% від аудиторії. Оглядачі хвалили стиль, акторів і сміливу концепцію, але частині критиків не сподобалося, як серіал поводиться з реальною історичною трагедією.

"Мисливці": дивитись трейлер

"Тюдори"

Роки: 2007 – 2010

Жанр: історична драма, мелодрама

IMDb: 8,1

Молодий Генріх VIII керує Англією, свариться з церквою, заводить романи та змінює дружин із такою швидкістю, що сучасні дейтинг-застосунки нервово курять збоку.

У центрі історії – його стосунки з Катериною Арагонською, Анною Болейн, кардиналом Волсі, Томасом Мором та іншими людьми, яким пощастило – або дуже не пощастило – опинитися поруч із королем.

Що кажуть критики та глядачі: Rotten Tomatoes дає серіалу 69% від критиків і 83% від глядачів. Історичну точність тут регулярно приносили в жертву драмі, зате інтриг, романів і красивих костюмів вистачає з головою.

"Тюдори": дивитись трейлер

"Чужоземка"

Роки: 2014 – 2026

Жанр: історична драма, мелодрама, фентезі, пригоди

IMDb: 8,3

Медсестра Клер Рендалл після Другої світової вирушає з чоловіком до Шотландії, торкається загадкового каміння – і раптом опиняється у 1743 році.

Там на неї вже чекають війна, небезпека і шотландець Джеймі Фрейзер. І от тепер Клер доводиться вирішувати не лише, як повернутися додому, а й чи дуже їй взагалі туди хочеться.

Що кажуть критики та глядачі: 91% від критиків і 81% від аудиторії на Rotten Tomatoes. Особливо хвалять хімію Катріони Балф і Сема Г'юена, масштаб та поєднання історії з романтикою.

"Чужоземка": дивитись трейлер

"Сендітон"

Роки: 2019 – 2023

Жанр: історична драма, мелодрама

IMDb: 7,6

Серіал заснований на незавершеному романі Джейн Остін. Молода Шарлотта Гейвуд приїжджає до приморського містечка Сендітон, яке намагаються перетворити на модний курорт.

Далі – багаті родини, красиві чоловіки, гроші, плітки та романтичні проблеми. Тобто XIX століття, але без Instagram – тому людям доводиться псувати одне одному життя особисто.

Що кажуть критики та глядачі: Rotten Tomatoes – 82% від критиків та 85% від аудиторії. Причому третій сезон отримав від критиків усі 100%.

"Сендітон": дивитись трейлер

"Позолочене століття"

Роки: 2022 – дотепер

Жанр: історична драма

IMDb: 8,1

Нью-Йорк 1880-х. Тут головна війна ведеться не мечами, а грошима, прізвищами та запрошеннями на правильні вечері. Молода Маріан Брук переїжджає до заможних тіток і потрапляє просто в центр протистояння старої аристократії та нуворишів Расселів. Особливо Берти Рассел, яка дуже хоче потрапити до вищого світу – і явно не збирається чекати, поки її хтось туди чемно запросить.

Що кажуть критики та глядачі: серіал має 89% від критиків і 70% від аудиторії на Rotten Tomatoes. Хвалять насамперед акторський склад, розкішну картинку та соціальні інтриги.

"Позолочене століття": дивитись трейлер

Маємо для вас добірку серіалів трилерів, якщо захочеться ще чогось цікавенького.



