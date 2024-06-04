Одну із найвідоміших українських книг "Тореадори з Васюківки" Всеволода Нестайка екранізують

Українські режисери Роман Краснощок та Антон Чистяков екранізують одну із найпопулярніших українських книг. Відомо, що вони отримали права для зйомок трилогії українського письменника Всеволода Нестайка.

У матеріалі прочитаєте, про що сюжет книги, яка стане екранізацією. А також дізнаєтесь, що відомо про кінотворців, які працюватимуть над стрічкою.

Рекомендуємо 5 голлівудських акторів, які змінили своє тіло до невпізнання заради кіноролей

Про що сюжет книги Всеволода Нестайка

"Тореадори з Васюківки" – це трилогія українського письменника Всеволода Нестайка. Відомо, що раніше це були три окремі повісті. Зокрема, "Пригоди Робінзона Кукурузо" (1964), "Незнайомець з тринадцятої квартири" (1966) та "Таємниця трьох невідомих" (1970).

У 2004 році видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" випустило нову редакцію цієї книги. Автор видалив ідеологічні радянські елементи та вилучив сюжетні лінії, які можуть бути незрозумілі сучасним читачам.

За сюжетом оповідачем є п'ятикласник Павлуша Завгородній, а події книги розгортаються в селі Васюківка та його околицях. Його друг і однокласник Ява постійно вигадує різні витівки, прагнучи прославитися, і залучає до них Павлушу. Глядачі зможуть стежити за цими та іншими пригодами хлопців на великих екранах.

Хто працюватиме над стрічкою

Режисери майбутнього фільму поділилися, що були прихильниками цієї книги ще зі шкільних років і завжди мріяли побачити її на екрані. Тепер вони мають можливість здійснити "не лише мрію свого дитинства, а й мрію всіх інших дітей".

Над стрічкою працюватимуть Роман Краснощок та Антон Чистяков, які здобули ступінь магістра за спеціальністю "Режисер ігрового кіно" в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. Продюсеркою майбутнього фільму стане Вероніка Степанчук, відома своєю роботою над такими стрічками, як "Мої думки тихі", "Як там Катя" та "Спадок брехні".

Деталі щодо знімальної команди та касту наразі не розголошуються.