Режисер "Сам удома" хоче вирізати сцену з Трампом з фільму, але боїться: "Це стало прокляттям"

Мабуть, кожен фанат культової сімейної комедії "Сам удома" помітив момент у фільмі, де з'явився Трамп. За сюжетом, він мав підказати головному герою Кевіну МакКалістеру, де хол у готелі Plaza у Нью-Йорку, який належав політику.

Тепер, через десятки років режисер стрічки Кріс Коламбус розповів, як насправді відбувались знімання президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на інтерв'ю San Francisco Chronicle.

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Кріс Коламбус зізнався, що хотів би вирізати сцену з Трампом у фільмі "Сам удома"

Режисер зізнався, що поява Трампа у фільмі стала для нього справжнім викликом. Насправді він не прагнув залучати майбутнього президента до зйомок, однак був змушений погодитися, аби отримати дозвіл на роботу в готелі.

Через роки це стало прокляттям. Це стало тим, чого я хотів би, щоб не було. Що коїться в голові у цього чоловіка? Він сказав, що я брешу. Я не брешу. Він сказав, що я благав його знятися у фільмі, але я ні за що на світі не став би благати непрофесійного актора знятися у фільмі. Але ми відчайдушно хотіли отримати готель Plaza,

– пояснив Коламбус.

Режисер розповів, що вони заплатили гонорар президенту, але Трамп також заявив, що дозволить знімати у Plaza лише за умови його участі у фільмі, тож вони погодилися включити його в картині.

Режисер зізнався, що замислювався над тим, щоб вирізати Трампа з фільму навіть зараз, однак побоюється це зробити. За його словами, якщо він наважиться на такий крок, його можуть вислати зі США, визнавши непридатним для життя в країні.