Будуть його очима і вухами: Дональд Трамп призначив трьох відомих акторів послами у Голлівуді

Дональд Трамп висловив сподівання, що у співпраці з відомими акторами йому вдасться повернути "Золотий вік" американського кінематографа. Тому новообраний президент США оголосив про призначення трьох культових акторів – Мела Гібсона, Сильвестра Сталлоне та Джона Войта – його спеціальними послами в Голлівуді.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Truth Social. За словами Трампа, останні роки кінематограф в Америці переживає затяжну кризу і він прагне це виправити.

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Трамп призначив трьох відомих акторів послами у Голлівуді: подробиці

Напередодні своєї інавгурації Дональд Трамп оголосив про призначення трьох культових акторів – Мела Гібсона, Сильвестра Сталлоне та Джона Войта – спеціальними послами в Голлівуді, який є центром кіноіндустрії Сполучених Штатів. Цей крок став частиною його стратегії з відродження впливу американського кінематографа та повернення Голлівуду на світову сцену після періоду економічного спаду.

Маю честь оголосити Джона Войта, Мела Гібсона та Сильвестра Сталлоне спеціальними послами у чудовому, але дуже неспокійному місці – Голлівуді, штат Каліфорнія,

– написав Трамп.

Трамп зазначив, що ці зірки американського кіно повинні будуть доповідати йому про ситуацію в індустрії, а також допомогти вивести Голлівуд з того занепаду, в якому він опинився останніми роками.

"Вони служитимуть мені як спеціальні посланці з метою повернути Голлівуд, який за останні чотири роки втратив багато бізнесу закордоном, назад – більшим, кращим і сильнішим, ніж будь-коли раніше!" – заявив Трамп.

Він підкреслив, що його мета – відновити велич Голлівуду, повернувши американське кіно на світову арену. За словами президента, ці три талановиті особистості стануть його очима та вухами у світі кіно, і він готовий діяти відповідно до їхніх рекомендацій.

Це знову буде, як і в самих Сполучених Штатах Америки, Золотий вік Голлівуду!

– запевнив політик.

Поки самі актори Джон Войт, Мел Гібсон та Сильвестр Сталлоне не коментували своє нове призначення.